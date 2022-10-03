Kaftancıoğlu millete hizmeti hazmedemedi: AK Parti'nin sloganına göz dikti

Sosyal medya hesabından bir dizi paylaşımda bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu açılışı gerçekleştirilen Pendik - Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattını hazmedemedi, "Metro ne için yapılır? Vatandaş için... Neyle yapılır? Kamunun(vatandaşın parası) kaynakları kullanılarak... Pazar sorum: Peki kamu kaynaklarıyla yapılan metro açılışları AKP kaynaklarıyla yapılmış gibi neden bir parti etkinliği gibi lanse ediliyor?" ifadelerini kullandı.Paylaşımında "Biz kazanacağız" sloganına yer veren Kaftancıoğlu'na ilk tepki AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den geldi."Biz kazanacağız" sloganını CHP'ninmiş gibi lanse eden Kaftancıoğlu'na, tepki gösteren AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe "Siyaset; vizyon, inşa ve icra sanatıdır! Gördük ki, AK Parti bunu da başarmış" ifadelerini kullandı.AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Kaftancıoğlu'na yanıt vererek tepki gösterdi.Kabaktepe, 2021 yılından itibaren AK Parti olarak "Öyle bir kazanacağız ki, hiç kimse kaybetmeyecek" sloganını kullandıklarını açıkladı.11 Aralık 2021 yılından başlayarak bugüne dek kararlı adımlarla ilerleyen AK Parti teşkilatı, hemen her çalışmasında "Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek" sloganını kullandı.Osman Nuri Kabaktepe, siyasette başarıdan söz ederek, "Başarı; kendi düşüncene kavram üretirken, rakiplerinin de siyaset dilini etkileyebilmektir." ifadelerine yer verdi.AK Parti'nin diğer tüm başarılarının yanı sıra bunu da başardığına dikkat çeken Kabaktepe, CHP'nin "Türkiye kazanacak, Kimse kaybetmeyecek" sloganını çaldığını da vurguladı.