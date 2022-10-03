İzmir’de, Yunanistan’ın geri ittiği 25 kaçak göçmen kurtarıldı

Yunanistan unsuları tarafından Türk karasularına geri itilen can salı içindeki Filistin uyruklu 16 erkek, 2 kadın ve 7 çocuk Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

İzmir’de, Türk Sahil Güvenlik ekipleri Foça ilçesi Aslanburnu açıklarında saat 09.00 sıralarında aldığı bir ihbar ile can salı içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğunu öğrendi.Bilgiye ulaşan ekipler, harekete geçti.Yunanistan unsurları tarafından geri itildiği belirlenen Filistin uyruklu 16 erkek, 2 kadın ve 7 çocuk olmak üzere toplam 25 kaçak göçmen kurtarıldı.DHA’nın haberine göre; Foça Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen kaçak göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'ne gönderilecek.