  • USD: 18,52 - 18,55
  • EURO: 18,14 - 18,17
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

'İstek şarkı sözü' cinayeti! Parçayı bilmiyor diye darp edilen müzisyen hayatını kaybetti

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir eğlence mekanında 3 kişi, istekte bulundukları parçayı bilmediği gerekçesiyle tartıştıkları müzisyen Onur Şener’e saldırdı. Aldığı darbelerle ağır yaralanan Şener, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ekleme: 3.10.2022 - 12:47 Güncelleme: 3.10.2022 - 12:48 / Editör: Ozge Selin
'İstek şarkı sözü' cinayeti! Parçayı bilmiyor diye darp edilen müzisyen hayatını kaybettiOlay, dün gece saatlerinde Çankaya ilçesinini Çayyolu semtindeki bir eğlence mekanında meydana geldi. Mekana gelen grup, o sırada sahnede olan Müzisyen Onur Şener'den istek parça istedi. Müzisyen Şener ise şarkıyı bilmediğini belirterek çalmadı. Bunun üzerine gruptan üç kişi müzisyenle sözlü olarak tartışmaya başladı, tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Mekan çalışanları ile müşterilerinin araya girmeyi kavga sonlandırıldı.

MEKAN ÇIKIŞINDA SALDIRI

Eğlence mekanının kapanması yakın saatten ayrıldıkları öğrenilen grup, bu sırada evine gitmek üzere işyerinden çıkan Onur Şener'e saldırdı. 3 kişi ellerindeki cam şişelerle Şener'i darbetti. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırdı. Boğazından cam parçalarıyla ağır yaralanan ve hastaneye sevk edilen Şener, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

OLAYLA İLGİLİ 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Hayatını kaybeden Onur Şener'in yarın ikindi vakti Ankara'da toprağa verileceği öğrenildi.

'İstek şarkı sözü' cinayeti! Parçayı bilmiyor diye darp edilen müzisyen hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO mesajı, İsveç ve Finlandiya basınında
Bakan Bozdağ'dan 'Yeni Anayasa' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonun üstesinden geleceğiz
Fuat Avni casusluğu itiraf etti! Dikkat çeken detaylar ve önemli tespit: Bu itiraf dikkate alınmalı
6'lı masanın adaylık karmaşası soruldu! Kılıçdaroğlu’ndan kaçamak cevap: Aday belirlesek ne olacak?
Alman basınından bomba iddia: ABD'nin F-16 restine Türkiye'den kritik hamle
Rusya'da seferberlik sonrası eğitimler başladı: Gençler kaçtı yaşlılar askerde
Yunanistan'a asker yığan ABD'den yeni hamle: Rum güçlerini ‘Kardeş ordu' ilan ettiler
Kaftancıoğlu millete hizmeti hazmedemedi: AK Parti'nin sloganına göz dikti
Miçotakis skandallarına bir yenisini daha ekledi
Terör örgütü PKK’nın kirli oyunu deşifre oldu! Doğudaki tarım üretici birliklerine sızmaya çalıştılar
Zelenski zaferini dünyaya duyurdu: İki yerleşim yerinde kontrolü ele geçirdik
CHP'li başkandan skandal üstüne skandal! Göstermelik sözleşme ayarladı tarih atmayı unuttu
Kılıçdaroğlu'nun 'İcazet turuna, sosyal devlet makyajı'! ABD'nin 'Bay Kemal'i ile görüşecek
LGBT bayrağı açarak 'özgürlükten' bahsedenler Kadıköy'de çarşafa saldırdı
Tevfik Göksu 'İmamoğlu milleti kandırıyor' diyerek açıkladı: İBB bu metroyu 'Yapamıyorum' diyerek bakanlığa devretmişti!
Başkan Yazıcı’dan İmamoğlu’na: Anlamakta zorlandık Tuzla Metrosu ne zaman açılacak?
FETÖ’cü Cehveri Güven’den Bakan Bozdağ’a iftira...
Altılı masadan yine ortak aday çıkmadı!
Pendik-Sabiha Gökçen metrosunu sahiplenen İmamoğlu'na bakanlıktan jet yalanlama!
iPhone 14 Plus'ın Türkiye'de satışa çıkacağı tarih belli oldu

iPhone 14 Plus'ın Türkiye'de satışa çıkacağı tarih belli oldu

Sıcaklıklar düşüyor kuvvetli yağış geliyor: Ani sel ve su baskınları olabilir

Sıcaklıklar düşüyor kuvvetli yağış geliyor: Ani sel ve su baskınları olabilir

TOGG'dan fiyat açıklaması: Spekülatif haberlere itibar etmeyin

TOGG'dan fiyat açıklaması: Spekülatif haberlere itibar etmeyin

Enflasyon oranları açıklandı: Ocak 2023 Memur zammı ile en düşük ve en yüksek memur maaşı...

Enflasyon oranları açıklandı: Ocak 2023 Memur zammı ile en düşük ve en yüksek memur maaşı...

Bilim insanları duyurdu: Dünyaya doğru yaklaşıyor

Bilim insanları duyurdu: Dünyaya doğru yaklaşıyor

Nefes borusundan canlı sinek larvaları çıktı

Nefes borusundan canlı sinek larvaları çıktı