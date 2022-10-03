İmamoğlu'ndan 'Benim Sevgili Başkanım Ekrem İmamoğlu' kitabını yazan Şirin Mine Kılıç'a belediyede üst düzey görev!

İBB'deki işe alım sürecine ilişkin "Referans yok, liyakat var." açıklamasında bulunan Ekrem İmamoğlu'nun kendisi hakkında kitap yazan Şirin Mine Kılıç'a belediyede üst düzey görev verdiği ortaya çıktı. 'Benim Sevgili Başkanım Ekrem İmamoğlu' isimli kitabın yazarı olan Kılıç'a belediyede Atletizm Şube Sorumluluğu görevinin verildiği öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisi hakkında kitap yazan Şirin Mine Kılıç'ı İBB'de Başkan Vekili olarak atadığı ortaya çıktı.BELEDİYEDE İŞE ALINDI'Benim Sevgili Başkanım Ekrem İmamoğlu' isimli kitabın yazarı olan Kılıç'a belediyede 'Atletizm Şube Sorumluluğu' görevi verildi.İMAMOĞLU'NDAN PAYLAŞIM: REFERANS YOK LİYAKAT VARİmamoğlu bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İBB'nin itfaiye eri ve zabıta memuru ilanına başvuran 325 adayın mülakat görüntülerini paylaşarak paylaşımına 'Referans yok, liyakat var.' notunu düştü.İmamoğlu seçim döneminde yaptığı açıklamada ise 'Liyakat ötesi kavramları çatır çatır yıkacağız' demişti.