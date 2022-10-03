İhmal ve bakımsızlık çürüme getirdi: İSBİKE çöküyor! Esnaf da öğrenci de şikayetçi...

Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemi İSBİKE, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSPARK bünyesinde 2012 yılında İstanbulluların hizmetine sunuldu. Hava ve ses kirliliğini azaltmak, kentteki trafik yükünü düşürmek, çevre bilincini geliştirmek ve sağlıklı yaşamı desteklemek hedefiyle geliştirilen proje bugünlerde ihmal ve bakımsızlıklarla sıkça gündeme geliyor.İSBİKE ENVANTERİ 1 YILDA ERİDİElektrikli scooter ve bisiklet kullanımının yaygınlaştığı son 3 yılda envanterinde genişlemeye gitmesi beklenen İSBİKE'da ivme tersine döndü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2021 Faaliyet Raporu'nda 280 istasyon ve 2 bin 500 bisikletle işletme yapıldığı ifade edilen projede bugün itibarıyla aktif 214 istasyon ve yaklaşık 750 bisiklet bulunduğu görülüyor. İSBİKE uygulamasında aktif olarak görünen birçok istasyon ise ihmal ve bakımsızlık nedeniyle adeta hurdaya dönmüş durumda. Siyah poşetlerle çevrelenmiş istasyonlarda uzun süredir ne bisiklet bulunuyor, ne de bisiklet park edilebiliyor.MİLYONLARCA LİRA KAMU ZARARI VARİBB Meclis Üyesi ve AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz İSBİKE projesine dair SABAH'a özel açıklamalarda bulundu. Türkyılmaz '2012 yılında AK Parti döneminde muhteşem bir proje kazandırılmış İstanbul'a. Maalesef İBB yönetimi birçok kurumda olduğu gibi İSBİKE projesinde de geriye gitmiş ve envanterde artışlar yerine azalmalar yaşanmış. Var olan istasyonlar ve bisikletler de bakımsızlık nedeniyle atıl kalmış durumda. İBB yönetiminin 2024'te 10 bin bisiklet hedefi bir yana devraldıkları bisiklet envanterini dahi İstanbullular maalesef kullanamamakta. İSBİKE maalesef milyonlarca lira kamu zararına neden olmuş ve İstanbullular için çok kıymetli bir hizmet işlevsiz hale getirilmiştir.ÖĞRENCİ DE ESNAF DA ŞİKAYETÇİHüseyin Akyol: İstanbul gibi kronik trafik problemi olan bir yerde bu bisikletler çok işimize yarıyordu. Ben esnaflık yapıyorum, trafiğe takılmadan bisiklete binip işlerimizi halledip geliyorduk. (Zeytinburnu 10 Yıl Caddesi üzerindeki istasyon için) Aylardır bu istasyonlar bu şekilde poşete sarılı. Paramız çöpe gitmiş gibi hissediyorum.Seyithan Mamak: Üniversite öğrencisiyim. Bizlerin her sabah derse yetişmek gibi dertlerimiz vardır. İstanbul gerçekten yoğun bir şehir. Bu yoğunluğa girmeden bisiklete binip varacağımız yere gitmek bizim için çok kıymetli. Bu istasyonların biran önce tamir edilip hizmete açılması gerek.ÇÜRÜME AŞAMA AŞAMA GOOGLE ARŞİVİNDEİvmenin tersine döndüğü İSBİKE projesindeki çürüme ise Google arşivinde aşama aşama gözler önüne seriliyor. Google Haritalar'da İSBİKE duraklarının geçmiş görüntüleri 2019'dan bu yana yaşanan eksilme ve bozulmaları ortaya çıkarıyor.Gaziosmanpaşa'da yaklaşık 190 bisiklet kapasitesine sahip 13 istasyonda sadece 2 bisiklet yer aldığı görülüyor. Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan Zeytinburnu'nda ise yaklaşık 300 bisiklet kapasitesine sahip 21 istasyonda ise sadece 7 bisiklet bulunuyor. Meydanlarda, sahillerde, okul ve üniversite girişlerinde yer alan ve sitemde 'çalışır' vaziyette görünen bu istasyonların birçoğu ise tamamen hizmet dışı durumda bulunuyor.