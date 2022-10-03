  • USD: 18,52 - 18,55
  • EURO: 18,14 - 18,17
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Fuat Avni casusluğu itiraf etti! Dikkat çeken detaylar ve önemli tespit: Bu itiraf dikkate alınmalı

FETÖ'nün algı operasyonlarını yürüttüğü 'Fuat Avni' isimli hesabın kurucusu olan ve yaptığı casusluklar ile eşleri FETÖ'den işlem gören kadınlarla yaptığı konuşmaları ortaya çıkan firari Said Sefa, yayınladığı videosunda casusluk itirafında bulundu.

Fuat Avni casusluğu itiraf etti! Dikkat çeken detaylar ve önemli tespit: Bu itiraf dikkate alınmalı
Ekleme: 3.10.2022 - 12:20 Güncelleme: 3.10.2022 - 12:22 / Editör: Ozge Selin
Fuat Avni casusluğu itiraf etti! Dikkat çeken detaylar ve önemli tespit: Bu itiraf dikkate alınmalı
FETÖ'nün algı operasyonlarını yürüttüğü 'Fuat Avni' isimli hesabın kurucusu olan ve yaptığı casusluklar ile eşleri FETÖ'den işlem gören kadınlarla yaptığı konuşmaları ortaya çıkan firari Said Sefa, yayınladığı videosunda casusluk itirafında bulundu. Sefa videoda, farklı ülkelerin istihbarat örgütlerine Türkiye hakkında bilgiler verdiğini söyledi. Said Sefa'nın itiraflarını değerlendiren hukukçu Ali Arslan, firari Sefa'nın yabancı istihbaratçılarla paylaştığını itiraf ettiği bilgilerle ilgili araştırma yapılması gerektiğini söyledi. Arslan, Sefa'nın işlediği suçun Türk Ceza Kanununda 'Gizli kalması gereken bilgileri açıklama' maddesiyle düzenlendiğini ve suçun cezasının müebbet hapis olduğunun altını çizdi.

FETÖ'nün yalan makinası olan ve algı operasyonları yapmak için kullanılan 'Fuat Avni' hesabının kurucu Said Sefa'nın telefonu ve sosyal medyasının hacklenmesi ile birlikte şok mesajlar ortaya çıktı. Sefa'nın ortaya çıkan yazışmalarında, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne casusluk yaparak çalıştığını itiraf ederken, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin dışişleri için rapor hazırladığını ve kazandığı parayı da yazdığı görüldü. Casusluk faaliyetlerinin yanı sıra, Sefa'nın yazışmalarında, eşleri FETÖ'den ceza almış ve hapiste bulunan kadınlara cinsel içerikli mesajlar gönderdiği de ortaya çıktı.

KENDİ YAYINLADIĞI VİDEOSUNDA İTİRAF ETTİ

FETÖ firarisi Said Sefa, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı videosunda, casusluk yaptığını ve Türkiye'yi ilgilendiren bilgileri nasıl farklı devletlerin istihbaratlarına verdiğini anlattı. Sefa, ortaya dökülen mesajlarına ilişkin konuştuğu videosunda, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Körfez ülkelerinin yanı sıra birçok ülkeden kendisiyle iletişime geçtiklerini kaydetti. Sefa, 'Yurtdışına, farklı ülkelerin istihbaratlarına analiz rapor yazıyormuşum da raportör olarak çalışıyormuşum da ve onlardan para alıyormuşum. Bakın orayı da açık edeyim size. Evet sadece Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Körfez ülkeleri değil, Amerika'dan Kanada'sına, İngiltere'sine, Almanya'sına kadar neredeyse her yerin Dışişleri Bakanlığı sadece değil, istihbarat birimleri de değil, her ne kadar uluslararası politika belirleyen kurumları varsa neredeyse bunların tamamı, gerek e-mail ile gerek kendi milletlerinden gazeteciler vasıtasıyla, gerek milletvekilleri ve senatörler vasıtasıyla bana ulaşıp Türkiye'de neler olduğunu öğrenmeye çalıştılar' dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO mesajı, İsveç ve Finlandiya basınında
Bakan Bozdağ'dan 'Yeni Anayasa' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonun üstesinden geleceğiz
Fuat Avni casusluğu itiraf etti! Dikkat çeken detaylar ve önemli tespit: Bu itiraf dikkate alınmalı
6'lı masanın adaylık karmaşası soruldu! Kılıçdaroğlu’ndan kaçamak cevap: Aday belirlesek ne olacak?
Alman basınından bomba iddia: ABD'nin F-16 restine Türkiye'den kritik hamle
Rusya'da seferberlik sonrası eğitimler başladı: Gençler kaçtı yaşlılar askerde
Yunanistan'a asker yığan ABD'den yeni hamle: Rum güçlerini ‘Kardeş ordu' ilan ettiler
Kaftancıoğlu millete hizmeti hazmedemedi: AK Parti'nin sloganına göz dikti
Miçotakis skandallarına bir yenisini daha ekledi
Terör örgütü PKK’nın kirli oyunu deşifre oldu! Doğudaki tarım üretici birliklerine sızmaya çalıştılar
Zelenski zaferini dünyaya duyurdu: İki yerleşim yerinde kontrolü ele geçirdik
CHP'li başkandan skandal üstüne skandal! Göstermelik sözleşme ayarladı tarih atmayı unuttu
Kılıçdaroğlu'nun 'İcazet turuna, sosyal devlet makyajı'! ABD'nin 'Bay Kemal'i ile görüşecek
LGBT bayrağı açarak 'özgürlükten' bahsedenler Kadıköy'de çarşafa saldırdı
Tevfik Göksu 'İmamoğlu milleti kandırıyor' diyerek açıkladı: İBB bu metroyu 'Yapamıyorum' diyerek bakanlığa devretmişti!
Başkan Yazıcı’dan İmamoğlu’na: Anlamakta zorlandık Tuzla Metrosu ne zaman açılacak?
FETÖ’cü Cehveri Güven’den Bakan Bozdağ’a iftira...
Altılı masadan yine ortak aday çıkmadı!
Pendik-Sabiha Gökçen metrosunu sahiplenen İmamoğlu'na bakanlıktan jet yalanlama!
iPhone 14 Plus'ın Türkiye'de satışa çıkacağı tarih belli oldu

iPhone 14 Plus'ın Türkiye'de satışa çıkacağı tarih belli oldu

Sıcaklıklar düşüyor kuvvetli yağış geliyor: Ani sel ve su baskınları olabilir

Sıcaklıklar düşüyor kuvvetli yağış geliyor: Ani sel ve su baskınları olabilir

TOGG'dan fiyat açıklaması: Spekülatif haberlere itibar etmeyin

TOGG'dan fiyat açıklaması: Spekülatif haberlere itibar etmeyin

Enflasyon oranları açıklandı: Ocak 2023 Memur zammı ile en düşük ve en yüksek memur maaşı...

Enflasyon oranları açıklandı: Ocak 2023 Memur zammı ile en düşük ve en yüksek memur maaşı...

Bilim insanları duyurdu: Dünyaya doğru yaklaşıyor

Bilim insanları duyurdu: Dünyaya doğru yaklaşıyor

Nefes borusundan canlı sinek larvaları çıktı

Nefes borusundan canlı sinek larvaları çıktı