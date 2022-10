Fuat Avni casusluğu itiraf etti! Dikkat çeken detaylar ve önemli tespit: Bu itiraf dikkate alınmalı

FETÖ'nün algı operasyonlarını yürüttüğü 'Fuat Avni' isimli hesabın kurucusu olan ve yaptığı casusluklar ile eşleri FETÖ'den işlem gören kadınlarla yaptığı konuşmaları ortaya çıkan firari Said Sefa, yayınladığı videosunda casusluk itirafında bulundu. Sefa videoda, farklı ülkelerin istihbarat örgütlerine Türkiye hakkında bilgiler verdiğini söyledi. Said Sefa'nın itiraflarını değerlendiren hukukçu Ali Arslan, firari Sefa'nın yabancı istihbaratçılarla paylaştığını itiraf ettiği bilgilerle ilgili araştırma yapılması gerektiğini söyledi. Arslan, Sefa'nın işlediği suçun Türk Ceza Kanununda 'Gizli kalması gereken bilgileri açıklama' maddesiyle düzenlendiğini ve suçun cezasının müebbet hapis olduğunun altını çizdi.FETÖ'nün yalan makinası olan ve algı operasyonları yapmak için kullanılan 'Fuat Avni' hesabının kurucu Said Sefa'nın telefonu ve sosyal medyasının hacklenmesi ile birlikte şok mesajlar ortaya çıktı. Sefa'nın ortaya çıkan yazışmalarında, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne casusluk yaparak çalıştığını itiraf ederken, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin dışişleri için rapor hazırladığını ve kazandığı parayı da yazdığı görüldü. Casusluk faaliyetlerinin yanı sıra, Sefa'nın yazışmalarında, eşleri FETÖ'den ceza almış ve hapiste bulunan kadınlara cinsel içerikli mesajlar gönderdiği de ortaya çıktı.FETÖ firarisi Said Sefa, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı videosunda, casusluk yaptığını ve Türkiye'yi ilgilendiren bilgileri nasıl farklı devletlerin istihbaratlarına verdiğini anlattı. Sefa, ortaya dökülen mesajlarına ilişkin konuştuğu videosunda, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Körfez ülkelerinin yanı sıra birçok ülkeden kendisiyle iletişime geçtiklerini kaydetti. Sefa, 'Yurtdışına, farklı ülkelerin istihbaratlarına analiz rapor yazıyormuşum da raportör olarak çalışıyormuşum da ve onlardan para alıyormuşum. Bakın orayı da açık edeyim size. Evet sadece Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Körfez ülkeleri değil, Amerika'dan Kanada'sına, İngiltere'sine, Almanya'sına kadar neredeyse her yerin Dışişleri Bakanlığı sadece değil, istihbarat birimleri de değil, her ne kadar uluslararası politika belirleyen kurumları varsa neredeyse bunların tamamı, gerek e-mail ile gerek kendi milletlerinden gazeteciler vasıtasıyla, gerek milletvekilleri ve senatörler vasıtasıyla bana ulaşıp Türkiye'de neler olduğunu öğrenmeye çalıştılar' dedi.