Fırat Kalkanı bölgesinde 7 terörist öldürüldü

Kahraman Mehmetçik hain teröristlerin tek tek sonunu getiriyor...Yurt içi ve sınır ötesi operasyonlarıyla teröriste geçit vermeyen güvenlik güçleri, hain teröristlerin saldırı girişimini de engelliyor.Son olarak Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinden iyi haberler geldi.Konuya ilişkin açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı (MSB) haberi, "Teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz" sözleriyle duyurdu.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:MSB: "Suriye’nin kuzeyindeki teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde üst düzey yönetici olduğu tespit edildi."