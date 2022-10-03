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Bayraktar Kızılelma hazımsızlığı: 'Abartmanın alemi yok' diyerek projeyi karalamaya çalıştılar

Yeniden Diriliş Partisi Genel Başkanı İsa İlyasoğlu, katıldığı canlı yayında Baykar tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'yı karalamaya çalıştı. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın Kızılelma prototipi önünde çekilen fotoğrafını eleştiren İlyasoğlu, "Zaten bu uçak maket. Bunu sacdan tahtadan veya karbondan yapıp boyatmışlar üstünü. Tamam bu başlangıçtır ama şu bunu abartmanın alemi yok. Milleti kandırmanın alemi yok." ifadelerini kullandı.

Bayraktar Kızılelma hazımsızlığı: 'Abartmanın alemi yok' diyerek projeyi karalamaya çalıştılar
Ekleme: 3.10.2022 - 23:16 Güncelleme: 3.10.2022 - 23:28 / Editör: Ozge Selin
Bayraktar Kızılelma hazımsızlığı: 'Abartmanın alemi yok' diyerek projeyi karalamaya çalıştılar
Yeniden Diriliş Partisi Genel Başkanı İsa İlyasoğlu, Bizim TV YouTube kanalında Şaban Sevinç'in konuğu oldu.

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen ve ülkemizin ilk insansız savaş uçağı olarak görev yapacak olan Bayraktar Kızılelma ile ilgili soruyu yanıtlayan İlyasoğlu, projeyi karalamaya çalıştı.

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın Kızılelma prototipi önünde çekilen fotoğrafını eleştiren İlyasoğlu, 'Zaten bu uçak maket. Bunu sacdan tahtadan veya karbondan yapıp boyatmışlar üstünü. Tamam bu başlangıçtır ama şu bunu abartmanın alemi yok. Milleti kandırmanın alemi yok.' dedi.

Bayraktar Kızılelma hazımsızlığı: 'Abartmanın alemi yok' diyerek projeyi karalamaya çalıştılar

'ONU GİDİP PERŞEMBE PAZARINDAN ALACAKSIN'

'Onun altında tekerler var görüyor musunuz? Uçağı tartar mı o ya... O tekerlerin hiçbiri 500 kilodan fazlasını tartmaz.' ifadesini kullanan İlyasoğlu, 'Bunu normalde Şişli Motor Meslek Lisesi öğrencileri de yapar. Onu gidip perşembe pazarından alacaksın...' diye konuştu.

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Bayraktar Kızılelma hazımsızlığı: 'Abartmanın alemi yok' diyerek projeyi karalamaya çalıştılar
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