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Bakan Varank Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret talimatını açıkladı: Asgari ücreti güncellememiz lazım

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde temel atma töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısında asgari ücrete ilişkin, "Arkadaşlar bu böyle olmaz. Asgari ücreti güncellememiz, asgari ücrete zam yapmamız lazım ki sabit gelirli vatandaşlarımız enflasyon altında bu kadar ezilmesinler" dediğini söyledi.

Bakan Varank Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret talimatını açıkladı: Asgari ücreti güncellememiz lazım
Ekleme: 3.10.2022 - 16:41 Güncelleme: 3.10.2022 - 17:00 / Editör: Ozge Selin
Bakan Varank Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret talimatını açıkladı: Asgari ücreti güncellememiz lazım
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirdiği temel atma töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısında asgari ücrete zam talimatı verdiğini açıkladı. Bu zamana kadar hiçbir hükümetin asgari ücrete bu kadar hassasiyet göstermediğini belirten Varank, 'Yüzde 80, yüzde 200 enflasyonları yaşadık ama o zaman hiçbir iktidar 'Temmuz ayında enflasyonu güncelleyeyim, emekçi kardeşlerimizin biraz olsun işlerini kolaylaştırayım' demedi ama biz bunu dedik' ifadelerine yer verdi.

'ASGARİ ÜCRETİ GÜNCELLEMEMİZ LAZIM'
Bakan Mustafa Varank Erdoğan'ın asgari ücret zammına ilişkin yaptığı açıklamaları şu şekilde anlattı:

'Cumhurbaşkanımız Kabine'yi topladı, dedi ki 'Arkadaşlar bu böyle olmaz. Asgari ücreti güncellememiz, asgari ücrete zam yapmamız lazım ki sabit gelirli vatandaşlarımız bu enflasyon altında bu kadar ezilmesinler.' 1960'lardan beri asgari ücret uygulaması bu ülkede var. Bu ülke enflasyonu ilk defa mı görüyor? 2000 yılından önceyi bir değerlendirin. Yüzde 80, yüzde 200 enflasyonları yaşadık ama o zaman hiçbir iktidar 'Temmuz ayında enflasyonu güncelleyeyim, emekçi kardeşlerimizin biraz olsun işlerini kolaylaştırayım' demedi ama biz bunu dedik, enflasyona ezdirmemek için asgari ücreti güncelledik. Ocak ayında da inşallah sabit gelirli vatandaşlarımızın işine yarayacak bir zammı onlara yapmış olacağız. Emekçilerimizin hakkını vermek için de gayret göstereceğiz'.
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Bakan Varank Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret talimatını açıkladı: Asgari ücreti güncellememiz lazım
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