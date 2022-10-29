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Beyaz Gazete
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Yunan medyasında ‘Türkiye Yüzyılı’ etkisi! Başkan Erdoğan’ın sözleri manşetleri süsledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleşen görkemli bir törenle Türkiye Yüzyılı” vizyon belgesini açıkladı. Türkiye’nin yükselen gücüne vurgu yapan Başkan Erdoğan’ın tüm açıklamaları Yunan basınında bir numaralı gündem oldu. Konuşmasında Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasıyla ilgili önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan’ın sözleri Yunanistan’da büyük yankı uyandırdı.

Yunan medyasında ‘Türkiye Yüzyılı’ etkisi! Başkan Erdoğan’ın sözleri manşetleri süsledi
Ekleme: 29.10.2022 - 10:38 Güncelleme: 29.10.2022 - 10:45 / Editör: Ozge Selin
Yunan medyasında ‘Türkiye Yüzyılı’ etkisi! Başkan Erdoğan’ın sözleri manşetleri süsledi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen program ile 'Türkiye Yüzyılı' vizyon belgesini açıkladı. Türkiye'nin dış politikasına şahsiyet kazandırarak devletin gücünü, bayrağın şanını, milletin itibarını yükselttiklerini vurgulayan Erdoğan'ın konuşması, Yunanistan'da gündeme oturdu.

Türkiye'nin geçtiğimiz yıllar içinde küresel bir güç haline geldiğine dikkat çekerek güçlü Türkiye'nin sürekliliğine vurgu yapan Başkan Erdoğan, Cumhuriyet'in yeni yüzyılına güçlü bir başlangıç yapacağını da belirtti. Başkan Erdoğan'ın vizyon belgesi açıklamalarının etkisi, Yunanistan'da da hissedildi. Son yıllarda Türkiye'ye yönelik provokasyonlarına ara vermeyen ve Türkiye'nin küresel aktör olmasından duyduğu rahatsızlığı dışa vuran Yunanistan, gündeminde 'Türkiye Yüzyılı' başlıklarına yer verdi.

Yunan medyasında ‘Türkiye Yüzyılı’ etkisi! Başkan Erdoğan’ın sözleri manşetleri süsledi

KATHİMERİNİ

Yunan Kathimerini gazetesi haberinde Başkan Erdoğan'ın Türkiye'nin geleceğini inşa edeceğine vurgu yaptı. Kathimerini, Başkan Erdoğan'ın 'Türkiye'yi dünyanın en güçlü ülkesi yapacağız' ifadelerine de yer verdi.

Yunan medyasında ‘Türkiye Yüzyılı’ etkisi! Başkan Erdoğan’ın sözleri manşetleri süsledi

İbadete açılan Ayasofya ise, yine öne çıkan başlıklardan oldu. Yunan gazete, Başkan Erdoğan'ın 'Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması küresel vesayete karşı bir meydan okumadır' mesajına da geniş yer ayırdı.

SKAİ

Türkiye aleyhine yürüttüğü spekülatif haberleriyle bilinen Skai kanalı, Başkan Erdoğan'ın sözlerine teker teker yer verdi. Başlığında Başkan Erdoğan'ın 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz' sözlerini 'hayal' olarak yorumlayan Yunan kanalı, Ayasofya mesajına yer veren yayın organlarından oldu.

Yunan medyasında ‘Türkiye Yüzyılı’ etkisi! Başkan Erdoğan’ın sözleri manşetleri süsledi

Skai haberinde Başkan Erdoğan'ın 'Sadece nesillerin hayali olan Ayasofya'yı Fatih'in emanetine uygun şekilde yeniden cami olarak hizmete açmış olmamız bile küresel vesayete karşı gerçekleştirilmiş bir büyük meydan okumadır.' ifadelerine yer verdi.

CAPITAL

Capital gazetesi, Başkan Erdoğan'ın 'Türkiye Yüzyılı'nı, milli ve manevi değerlerimiz temelinde maziden atiye kurduğumuz köprüyü, insani ve ahlaki sütunlarla tahkim ederek yükselteceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı, ülkemizi siyasi, ekonomik, teknolojik, askeri, diplomatik her alanda dünyanın en büyük 10 devleti arasına çıkartarak yükselteceğiz.' mesajına geniş yer ayırdı. Ayasofya'nın yeniden açılması da, Capital'in öne çıkardığı konulardan oldu.

Yunan medyasında ‘Türkiye Yüzyılı’ etkisi! Başkan Erdoğan’ın sözleri manşetleri süsledi

NAFTEMPORİKİ

Yunan Naftemporiki, 'Türliye Yüzyılı'ndan saldırgan bir tutumlar bahsetmeyi tercih etti. Başkan Erdoğan'ın verdiği milli mesajların, doğrudan olmasa da dolaylı yollardan Yunanistan'ı hedef aldığını belirten gazete, Türkiye'nin politik, ekonomik ve teknolojik alanlarda yükselen bir güç olmasına yönelik duyduğu rahatsızlığı da dile getirdi. Başkan Erdoğan'ın 'Osmanlı devletiyle birlikte milletimizi de topyekun tarihe gömmek isteyenler, bu defa, Çanakkale'de olduğu gibi doğrudan karşımıza çıkmadılar. Bunun yerine en elverişli gördükleri aracı kullanarak Anadolu'yu işgale yeltendiler.' ifadeleri de gazetede geniş yer buldu.

Yunan medyasında ‘Türkiye Yüzyılı’ etkisi! Başkan Erdoğan’ın sözleri manşetleri süsledi

ETHNOS

Ethnos gazetesi, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunda Başkan Erdoğan'ın verdiği 'Milli Mücadele'deki destansı meydan okumanın ve küllerinden yeniden doğuşun öncülerini selamlamak istiyoruz.' mesajına geniş yer ayırdı. Gazete, Erdoğan'ın kullandığı 'Cumhuriyet'imiz maalesef, bu bir asırlık geçmişinin önemli bir kısmında, kendi içinde barışık yaşayamadı. Emperyalistlerin ülkemiz üzerindeki hesapları hiç eksik olmadı.' Sözlerinin ABD ve Yunanistan'ı hedef aldığını söyledi.


Yunan medyasında ‘Türkiye Yüzyılı’ etkisi! Başkan Erdoğan’ın sözleri manşetleri süsledi
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