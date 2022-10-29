Yabancı uyruklu çocukların Cumhuriyet coşkusu

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir milli bayramdır. 1925 yılında çıkarılan bir yasa ile milli bayram olarak kutlanmaya başlandı.Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği Onuncu Yıl Nutku'nda, bugünü 'en büyük bayram' olarak nitelendirdi. Cumhuriyet coşkusu 100'üncü yıla 1 kala, başlayan kutlamalarla yurdun dört bir yanına yayıldı.ÇOCUKLARIN CUMHURİYET COŞKUSUTürkiye'de bulunan yabancı uyruklu vatandaşlar, cumhuriyet coşkusuna katıldıkları görüldü. Türk Bayrağı ve Atatürk resimleri sallayan yabancı uyruklu çocuklar cumhuriyet coşkusu gözlerinden okundu. Bu anları ise sosyal medya hesaplarından paylaştılar.