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TOGG Otomobil Fabrikası'nın ruhsatı: Gururla attığım en özel imza

TOGG Otomobil Fabrikası işletme ruhsatına da kavuştu. Ankara’daki Türkiye Yüzyılı Vizyan Belgesi toplantısının ardından Bursa’ya dönen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, TOGG Otomobil Fabrikası’nın İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı’nı imzaladı. Başkan Aktaş, "Gururla attığım en özel imza" notuyla ruhsatın fotoğrafını paylaştı.

Ekleme: 29.10.2022 - 12:42 Güncelleme: 29.10.2022 - 12:47 / Editör: Ozge Selin
TOGG Otomobil Fabrikası'nın ruhsatı: Gururla attığım en özel imza
Gemlik ilçesinde 883 bin 28 metrekare ıçak alan 236 bin 605 metrekare kapalı alanda Elektrikli Otomobil Üretimi için kurulan fabrikanın ruhsatı da imzalanmış oldu. 28 Ekim tarihli 3879 nolu ruhsat fabrikanın resmi olarak çalışmasına imkan sağlıyor.

Başkan Aktaş ruhsatı imzaladı

Togg’un Gemlik Kampüsünün resmi açılışına saatler kala, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ruhsatın fotoğrafını paylaştı Aktaş şunları kaydetti:

"Ankara dönüşü ayağımızın tozuyla gururla attığım en özel imza. TOGG Fabrikamızın ruhsatı hayırlı olsun."
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