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TDP Genel Başkanı Sarıgül'den muhalefete örnek olacak 'Togg' değerlendirmesi: Alman Fransız İtalyan arabalarına güle güle

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Bugüne kadar sokaklarımızda İtalyan arabalarını, Fransız arabalarını, Alman arabalarını gördük. Japon arabalarını gördük. Ama bugün yerli arabamız Togg’u görmekten son derece mutluyum. Alman arabalarına Fransız arabalarına, İtalyan arabalarına, Japon arabalarına teşekkür ediyoruz. Bundan sonra Türkiyemizin sokaklarında Togg’u görmekten gerçekten büyük bir mutluluk duyacağım." dedi.

TDP Genel Başkanı Sarıgül'den muhalefete örnek olacak 'Togg' değerlendirmesi: Alman Fransız İtalyan arabalarına güle güle
Ekleme: 29.10.2022 - 21:38 Güncelleme: 29.10.2022 - 21:39 / Editör: Ozge Selin
TDP Genel Başkanı Sarıgül'den muhalefete örnek olacak 'Togg' değerlendirmesi: Alman Fransız İtalyan arabalarına güle güle
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nün açılış töreni öncesinde açıklamalarda bulundu.

Türkiye Değişim Partisi'nin ekonomik modelinde, ekonomik milliyetçilik bulunduğunu belirten Sarıgül, 'Yerli malı yurdun malı, herkes onu kullanmalı. Bugüne kadar sokaklarımızda İtalyan arabalarını, Fransız arabalarını, Alman arabalarını gördük. Japon arabalarını gördük. Ama bugün yerli arabamız Togg'u görmekten son derece mutluyum. Alman arabalarına Fransız arabalarına, İtalyan arabalarına, Japon arabalarına teşekkür ediyoruz. Bundan sonra Türkiye'mizin sokaklarında Togg'u görmekten gerçekten büyük bir mutluluk duyacağım.' ifadelerini kullandı.

'İnşallah Londra'da, Paris'te, Berlin'de ve New York sokaklarında da göreceğiz'
Ekonomik milliyetçilik anlayışlarının en önemli parçalarından bir tanesinin de Togg olduğunu vurgulayan Sarıgül, ' Hoş geldin Togg. Hoş geldin Togg. Hoş geldin Togg. Togg bugün Türkiye'nin sokaklarında yarın inşallah Londra'da, Paris'te, Berlin'de ve New York sokaklarında olduğunu görmeyi de Allah'ım inşallah bize kısmet eder.' diye konuştu.

Sarıgül, Togg'u gördüğünde heyecanlandığını belirterek, 'Heyecanlandım, araçtan son derece büyük bir keyif aldım. Gerçekten Türk insanı için büyük bir gurur. Burada binlerce mühendisin binlerce alın teri, binlerce emeği var. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum.' dedi.

'Böylesine bir arabaya binmekten gurur duyacağım'
Togg'u kullanmak için müracaatta bulunduğunu bildiren Sarıgül, sözlerini şöyle tamamladı:

'Ben Togg'u kullanmak üzere müracaatta bulundum. Özellikle de ilk günlerde daha hiç kimse konuşmadan Togg'u ben konuştum. 45 milyon da izlenme oldu. Yerli malı, yurdun malı herkes ona mutlaka sahip çıkmalı. Togg ülkemizin bir ürünü, bizim ekonomik milliyetçiliğimizin önemli bir parçası. Bir kez daha altını çiziyorum. Alman arabalarına, Fransız arabalarına, İtalyan arabalarına güle güle, hoş geldin Togg...Ben de Togg'a binmekten büyük bir gurur. Yani Alman arabası, Fransız arabası, beni heyecanlandırmıyor ama benim mühendisimin, benim çalışanlarımın, benim insanımın el emeği ve göz nuruyla yapılan binlerce mühendisimizin, mimarımızın, binlerce dizaynırın gerçekten emeğiyle yapılan böylesine bir arabaya binmekten gurur duyacağım.
Yatırımcıları kutluyorum ve tebrik ediyorum. Gerçekten önemli bir yatırım yaptılar. Ellerini taşın altına koydular ve bugün dünya Türkiye'de Togg'u konuşuyor. Özellikle de Cumhuriyetimizin 100. yılında Togg'un bugün yurttaşlarımızla buluşması da ayrıca bizim için son derece önemli ve değerli. Biz Türkiye Değişim Partisi olarak yapılan hayırlı işlere teşekkür ediyoruz, eksik kalanları da mutlaka çözüm önerileriyle anlatıyoruz. Çünkü Türkiye Değişim Partisi olarak bizim için önce devletimiz, sonra partimiz gelir. Devletimiz adına yapılan bütün yatırımlar bizim için bir gurur vesilesidir.'
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