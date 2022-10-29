Sekiz yaşındaki Ukraynalı kızdan Erdoğan'a Bayraktar TB2 mektubu

Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı ve binlerce insanın öldüğü savaş devam ediyor. Türkiye'nin işgal başlamadan önce Kiev'e sattığı Bayraktar TB2 SİHA'lar, Ukrayna ordusu ve halkı içinde direnişin sembolü olarak görülüyor. Hatta adına şarkılar dahi yapıldı.TURKSİD Ukrayna Derneği Başkanı İsmet Yüksel, Kiev'deki Türk Büyükelçiliği'nde dün düzenlenen 29 Ekim resepsiyonundan sevimli bir anekdot paylaştı. Haber7'de yer alan habere göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle düzenlenen resim sergisinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben 8 yaşındaki Ukraynalı çocuğun yazdığı bir mektup dikkatleri çekti.Irpin kentinden olduğunu söyleyen ve bir adet Bayraktar TB2 isteyen 8 yaşındaki Jenya, TB2'nin yanı sıra Ukrayna ile Türkiye bayraklarını çizdiği mektubunda şu ifadeleri kullandı:"Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan! Benim adım Jenya, 8 yaşındayım. Kahraman şehir Irpin'denim. Sizde Bayraktar var. O'nlar savaş için. Bizde ise savaş var. Bizim zaferimiz için, çocuklar ölmesin diye en az 1 Bayraktar sizden rica ediyorum. Teşekkür ederim! Slava (Şan olsun) Ukrayna!"