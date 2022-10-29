MSB: Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz

MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:'Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz teröristle mücadelesini Suriye'nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor.Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.'