MSB: Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
'Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz teröristle mücadelesini Suriye'nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor.
Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.'