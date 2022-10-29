Kılıçdaroğlu, ‘Milleti kandırıyorlar’ demişti… Yerli otomobil TOGG bugün üretime başlıyor

Ana muhalefet Partisi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin yerli ve milli vizyon projesi TOGG ile ilgili ‘Milleti kandırıyorlar’ sözleri yeniden gündem oldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı’nın da sosyal medya hesabından paylaştığı o videoya çok sayıda kullanıcısından destek geldi.

Bugün Türkiye'nin gurur günü. Türkiye'nin vizyon projelerinden biri olan ve ülkemizin geldiği noktayı tüm dünyaya ilan eden yerli otomobil TOGG bugün seri üretime başlıyor.Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği yerli otomobil TOGG bugün banttan inecek ve Başkan Erdoğan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un üretim tesisinin açılışını yapacak. Türkiye'nin yerli ve milli birçok projesine destek vermeyen ana muhalefet partisi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun TOGG ile ilgili yeniden sosyal medyada gündem oldu.Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin vizyon projesi TOGG'u küçümseyerek, "Oturdular büyük gösteriler yaptılar, iş adamları bir araya geldi, bakanlar cumhurbaşkanları bir araya geldi, otomobil üretiyoruz dediler.. Nerde? Milleti kandırmak için" demişti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, bu tarihi günde Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı o konuşmayı 'Yine Çaktınız Kemal Bey' diyerek paylaştı. Hamza Dağ'ın paylaşımına birçok sosyal medya kullanıcısından destek geldi.