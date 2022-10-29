Dünyadan Türkiye’ye Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Türkçe ve Ukraynaca 29 Ekim mesajı yayınlayarak “Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edilmesinin 99. yıl dönümü vesilesiyle Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutluyorum. Dost Türk halkına barış, esenlikler ve refah diliyorum. Ortak çabalarımızın Karadeniz bölgesine barış, güvenlik ve istikrarın geri gelmesini sağlayacağına inanıyorum” dedi.