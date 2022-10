Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, '29 Ekim' dolayısıyla Başkan Erdoğan'ı kutladı: Türkiye, Azerbaycan'ın en büyük destekçisidir

Mesajında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Erdoğan ve Türk halkını şahsı ve Azerbaycan halkı adına kutlayan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye'nin her gün biraz daha güçlenen, hızla gelişen ve uluslararası arenada söz sahibi olan en güçlü ülkelerden biri haline geldiğini belirtti."TÜRKİYE ULUSLARARASI DÜZEYDE YÜKSEK PRESTİJ VE SAYGINLIK KAZANDI"Aliyev, Türkiye'nin siyasi, ekonomik, askeri, teknolojik ve diğer alanlardaki önemli başarıları ile en ileri ülkeler arasında yer aldığını kaydederek, Türkiye'nin uluslararası düzeyde yüksek prestij ve saygınlık kazandığını ifade etti.Türkiye'nin başarılarının temelinde Erdoğan'ın emeklerinin, yorulmak bilmeyen çalışmalarının ve bilge liderliği ile yürütülen politikalara halkın güven ve desteğinin olduğunu vurgulayan Aliyev, "Güçlü Türkiye Cumhuriyeti'nin her başarısını kendi başarımız olarak görüyor ve bundan son derece gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı."TÜRKİYE, AZERBAYCAN'IN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİDİR"Aliyev, dostluk ve kardeşlik üzerine kurulmuş Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin bugün dünyada eşi ve benzerinin bulunmadığına dikkati çektiği mesajında, şunları belirtti:"Atalarımızın manevi mirası olan kardeşlik, birlik ve beraberliğimiz, halklarımız için ana istikamet, bölge ve dünya için önemli bir güvenlik ve istikrar unsurudur.Tarihin en önemli anlarında Azerbaycan'ın yanında olan kardeş Türkiye'nin 2. Karabağ Savaşı'nda da yanımızda olduğunu, siz dahil tüm halkınızın ilk saatlerden son saatlere kadar bizleri desteklediğini her zaman takdir ediyor ve unutmuyoruz. Bugün de Karabağ ve Doğu Zengezur bölgelerinin yeniden kurulmasında Türkiye, Azerbaycan'ın en büyük destekçisidir. Birkaç gün önce gerçekleştirdiğiniz Azerbaycan ziyaretinde Zengilan Uluslararası Havalimanı'nın, Dost Agropark Akıllı Tarım Kampüsü'nün açılışı ve bir dizi altyapı projesinin temelinin atılmasını birlikte gerçekleştirmemiz, kardeşlik ilişkilerimizin sarsılmaz geleneklerinin açık ve net göstergesidir.Şuşa Beyannamesi ile müttefiklik zirvesine yükselen ilişkilerimizin siyaset, ekonomi, enerji, ulaşım, kültür, eğitim, askeri alanlar dahil hayatın her alanında tezahür etmesinden dolayı çok mutluyuz. 'Bir millet, iki devlet' ilkesi ile yola çıkan ülkelerimiz arasındaki müttefiklik ilişkilerinin ortak çabalarımızla başarıyla gelişmeye devam edeceğine eminim."