Yine Türkiye'yi hedef aldı! Miçotakis'ten yeni skandal: 'Kırmızı çizgiyi aşmamalı'

Yunanistan'da gündem 'Bir gece ansızın' sözleri olmaya devam ediyor. Fransız dergisine konuşan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, yine Türkiye'yi hedef aldı. Türkiye'nin gayriaskeri statüdeki adaları silahlandırılmasını eleştirmesini haksız bulan Miçotakis, Türkiye'ye yönelik skandal ifadeler kulandı.

Yunanistan'da 'bir gece ansızın' sözleri gündemde yerini koruyor. Son olarak Fransız dergisine konuşan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, yine Türkiye'ye yönelik haddi aşan ifadelere başvurdu.



Son dönemlerde Ege ve Doğu Akdeniz'de provokatif eylemlerini artıran Yunanistan'dan skandal açıklamalar gelmeye devam ediyor. Dün Almanya Şansölyesine Türkiye'yi şikayet eden Miçotakis, Fransız dergisine verdiği demeçte Türkiye'yi hedef alarak skandal sözler sarf etti.



Miçotakis, ABD Temsilciler Meclisi'nde Türkiye'ye F-16 satmayın' sözleri ile gerilimin fitilini ateşlemiş, Yunan basınına yer alan haberlerde Türkiye'nin F-16 sürecini baltalamaya çalıştıkları açık açık itiraf edilmişti.



Bunun yanı sıra uluslararası alanda Türkiye karşıtı bir atmosfer yaratmaya çalıştığı da itiraf edilmişti.



Fransız dergisine konuşan Miçotakis, gariaskeri statüdeki adaların silahlandırılması konusunda Türkiye'nin verdiği haklı tepkiyi tehdt olarak algıladıklarını belirtirken "Bir ülkenin toprak egemenliğine yönelik herhangi bir tehdit, özellikle mevcut uluslararası koşullar altında ciddiye alınmalıdır." sölzerini kullandı.



"Avrupa, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana ilk kez kendi kıtasında bir savaşla karşı karşıya. Ülkem için, ülkeler arasındaki anlaşmazlıkların barışçıl çözümünün tek yolu olarak Uluslararası Hukuku, sınırların dokunulmazlığını ve diyalog ilkesini korumak gerekir." ifadelerini kullanan Miçotakis, 'İki ülke arasında silahlı çatışmanın yaşanmayacağını ancak mevcut durumda tehlikeyi hafife almamaları gerektiğini belirtti.



Ege ve Akdeniz'de Türk jetlerine taciz gerçekleştiren gayriaskeri statüdeki adaları silahlandıran Yunanistan'a Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan sert bir çıkış gelmiş ve 'Bir gece ansızın' ifadeleri kullanılmıştı.



Yunan basınında bu sözler gündemden düşmezken konuya ilişkin konuşan Miçotakis "egemenlik ve toprakla ilgili herhangi bir sorgulamayı kabul etmeyeceğim" ifadelerini kullandı.



MİÇOTAKİS'TEN YENİ PROVOKASYON



Miçotakis, "Türkiye'nin "gerçekte tam tersi oluyorken" Yunan adaları tarafından tehdit edildiğini iddia etmesinin sorumsuz olduğunu" iddia etti. Ankara geçmemesi gereken aşılmaz bir kırmızı çizgi olduğunu bilmelidir" ifadlerini kullandı.