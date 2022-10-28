  • USD: 18,59 - 18,62
  • EURO: 18,68 - 18,72
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yine Türkiye'yi hedef aldı! Miçotakis'ten yeni skandal: 'Kırmızı çizgiyi aşmamalı'

Yunanistan'da gündem 'Bir gece ansızın' sözleri olmaya devam ediyor. Fransız dergisine konuşan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, yine Türkiye'yi hedef aldı. Türkiye'nin gayriaskeri statüdeki adaları silahlandırılmasını eleştirmesini haksız bulan Miçotakis, Türkiye'ye yönelik skandal ifadeler kulandı.

Ekleme: 28.10.2022 - 10:32 Güncelleme: 28.10.2022 - 10:34 / Editör: Ozge Selin
Yunanistan'da 'bir gece ansızın' sözleri gündemde yerini koruyor. Son olarak Fransız dergisine konuşan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, yine Türkiye'ye yönelik haddi aşan ifadelere başvurdu.

Son dönemlerde Ege ve Doğu Akdeniz'de provokatif eylemlerini artıran Yunanistan'dan skandal açıklamalar gelmeye devam ediyor. Dün Almanya Şansölyesine Türkiye'yi şikayet eden Miçotakis, Fransız dergisine verdiği demeçte Türkiye'yi hedef alarak skandal sözler sarf etti.

Miçotakis, ABD Temsilciler Meclisi'nde Türkiye'ye F-16 satmayın' sözleri ile gerilimin fitilini ateşlemiş, Yunan basınına yer alan haberlerde Türkiye'nin F-16 sürecini baltalamaya çalıştıkları açık açık itiraf edilmişti.

Bunun yanı sıra uluslararası alanda Türkiye karşıtı bir atmosfer yaratmaya çalıştığı da itiraf edilmişti.

Fransız dergisine konuşan Miçotakis, gariaskeri statüdeki adaların silahlandırılması konusunda Türkiye'nin verdiği haklı tepkiyi tehdt olarak algıladıklarını belirtirken "Bir ülkenin toprak egemenliğine yönelik herhangi bir tehdit, özellikle mevcut uluslararası koşullar altında ciddiye alınmalıdır." sölzerini kullandı.

"Avrupa, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana ilk kez kendi kıtasında bir savaşla karşı karşıya. Ülkem için, ülkeler arasındaki anlaşmazlıkların barışçıl çözümünün tek yolu olarak Uluslararası Hukuku, sınırların dokunulmazlığını ve diyalog ilkesini korumak gerekir." ifadelerini kullanan Miçotakis, 'İki ülke arasında silahlı çatışmanın yaşanmayacağını ancak mevcut durumda tehlikeyi hafife almamaları gerektiğini belirtti.

Ege ve Akdeniz'de Türk jetlerine taciz gerçekleştiren gayriaskeri statüdeki adaları silahlandıran Yunanistan'a Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan sert bir çıkış gelmiş ve 'Bir gece ansızın' ifadeleri kullanılmıştı.

Yunan basınında bu sözler gündemden düşmezken konuya ilişkin konuşan Miçotakis "egemenlik ve toprakla ilgili herhangi bir sorgulamayı kabul etmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

MİÇOTAKİS'TEN YENİ PROVOKASYON

Miçotakis, "Türkiye'nin "gerçekte tam tersi oluyorken" Yunan adaları tarafından tehdit edildiğini iddia etmesinin sorumsuz olduğunu" iddia etti. Ankara geçmemesi gereken aşılmaz bir kırmızı çizgi olduğunu bilmelidir" ifadlerini kullandı.
Başkan Erdoğan Türkiye Yüzyılı vizyonunu bugün açıklıyor
Adalet Bakanı Bozdağ'dan skandal görüntülere tepki: İşte CHP'lilerin hukuk anlayışı
Rusya Devlet Başkanı Putin'den Türkiye sözleri: Recep Tayyip Erdoğan güçlü bir lider
Türk Tabipler Birliği hakkında ikinci adım; Başsavcılık'tan görevden alınma talep
Robin Brooks: Türkiye ekonomisi patlama yapacak
TBMM Başkanı Şentop'tan bütçe komisyonunu sabote eden HDP'li Gergerlioğlu'na tepki! 'Arkadaşı dışarıya çıkaralım'
CHP'li Yarkadaş açıkladı: Meral Hanım rotayı Mansur Yavaş'a çevirdi!
Adalet Bakanı Bozdağ: Bu ilkelliği reddediyoruz işte CHP'nin hukuk devleti anlayışı
Adli Tıp Kurumu rapor vermişti: Eski HDP'li Aysel Tuğluk tahliye edildi
Mahkemede hakimin üzerine yürüyen CHP'liler dışarıda da terör estirdi
İsmail Demir: F-35 olmaz biz de Milli Muharip Uçak yaparız!
Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Asgari ücret seviyesine çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan NATO diplomasisi: Art arda kritik görüşmeler gerçekleştirecek
Sarıgül'den Fatih Terim çağrısı...
Vladimir Putin'den flaş nükleer silah açıklaması: Her zaman tehlike var!
Muharrem İnce'den 'Ne işimiz var Libya'da' diyenlere tepki: Biz Mavi Vatan'ı destekliyoruz
Bartın'daki maden faciasına ilişkin 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı
TBB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı
Gazprom'dan Türkiye'de kurulacak gaz merkezi açıklaması: Herkesin yararına olacak
Acı gerçeği itiraf ettiler: Alman ekonomisi resesyonda
Meteorolojiden dört kente kar uyarısı: İki gün sürecek

Meteorolojiden dört kente kar uyarısı: İki gün sürecek

Tayyip dede gereğini yaptı

Tayyip dede gereğini yaptı

DNA testiyle 186 milyonluk miras şoku! Türkiye'de bir ilk

DNA testiyle 186 milyonluk miras şoku! Türkiye'de bir ilk

Eşi vefat eden kadınlara konut desteğinin şartları belli oldu

Eşi vefat eden kadınlara konut desteğinin şartları belli oldu

Erzurum'da genç kızı taciz eden şahıs darbedildi

Erzurum'da genç kızı taciz eden şahıs darbedildi

Erdoğan müjdesini verdi gece yarısı harekete geçildi: 7 tonluk beton bloklar kaldırılıyor

Erdoğan müjdesini verdi gece yarısı harekete geçildi: 7 tonluk beton bloklar kaldırılıyor