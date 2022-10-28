'Türkiye'nin Yüzyılı' için büyük gün! Başkan Erdoğan vizyon belgesini açıklayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda yapılacak program ile 'Türkiye Yüzyılı' vizyon belgeselini açıklıyor.Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları şöyle;Cumhuriyetimizin ilk yüzyılına, Anadolu topraklarındaki 900 yıllık varlığımızı sona erdirmek isteyen bir saldırının ardından giriş yapmıştık.Osmanlı Devletiyle birlikte milletimizi de topyekün tarihe gömmek isteyenler, bu defa, Çanakkale'de veya Kutü'l Amare'de olduğu gibi doğrudan karşımıza çıkmadılar.Bunun yerine en elverişli gördükleri aracı kullanarak Anadolu'yu işgale yeltendiler.Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere, bize bu vatanı armağan eden tüm kahramanlarımızı minnetle yad ediyorum.Menderes, Özal, Demirel, Ecevit, Erbakan, Türkeş'in girişimleri her darbe ve vesayet duvarına çarptı.Ülkemiz, vesayet yoluyla Cumhuriyet ile demokrasiyi birleştirmekten hep kaçınan, hatta bunları birbirinin alternatifi gibi göstermeye çalışan bir zihniyetin elinde ciddi sıkıntı çekti.Milletimizin teveccühüyle ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimiz 2002 Kasım'ında, işte böyle bir Türkiye mirası devraldık.Cumhuriyetimiz maalesef, bir asırlık geçmişinin önemli bir kısmında, kendi içinde barışık yaşayamadı. Emperyalistlerin ülkemiz üzerindeki hesapları hiç eksik olmadı. Bu kirli hesaplarda kullanılan maşalar da hiç eksik olmadı.Biz Türkiye'yi 20 yıl boyunca hep 'durmak yok, yola devam' diyerek büyüttük, geliştirdik, güçlendirdik.Yeri geldi tuzaklar kurdular, yeri geldi bürokratik oligarşiyi, yeri geldi terör örgütlerini harekete geçirdiler, hatta partimizi kapatmaya kalktılar.Ayasofya'yı yeniden cami olarak hizmete açmış olmamız küresel vesayete karşı büyük bir meydan okumadır.Ekonomiyi büyüterek, refahı tabana yaymak suretiyle ülkemizi tüm fertleriyle birlikte zenginleştirdik.Dünyanın hayati meydan okumalarla karşı karşıya olduğu şu dönemde, Türkiye Yüzyılı'yla, Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına güçlü bir başlangıç yapmak istiyoruz.Her alanda Cumhuriyetimizin ilk asrının eksiklerini giderecek, ikinci asrının hazırlıklarını tamamlayacak eser ve hizmetler ortaya koyduk. Böylece takip eden değil, takip edilen bir ülke haline geldik.MHP'nin değerli genel başkanı sayın Devlet Bahçeli'ye Türkiye Yüzyılı'nın inşasına desteği için teşekkür ediyorum.Hücrelerine kadar vesayete hizmet etmek üzere hazırlanmış 12 Eylül darbesi anayasasının raf ömrü çoktan dolmuştur. Bu doğrultuda başlattığımız girişimler muhalefetin destek vermemesi sebebiyle, akim kalmıştır.Milli iradenin ürünü yeni anayasayı ülkemize kazandırmak, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun ilk hedeflerinden biridir.(Başörtüsüne ilişkin anayasa değişikliği) Önümüzdeki hafta Meclise sunarak, tabii bir hak olan bu konunun ülke gündeminden tamamen çıkmasını sağlayacağız.Ayrıntılar geliyor...