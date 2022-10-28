Türk Tabipler Birliği hakkında ikinci adım; Başsavcılık'tan görevden alınma talep

Davanamede, Fincancı'nın TTB Merkez Konseyi Başkanı resmi sıfatını da kullanarak somut bir bilgisi, resmi bir belgesi veyahut da başkaca bir delili olmaksızın açıklamalarda bulunduğu, söz konusu canlı bağlantı esnasında ise PKK silahlı terör örgütü üyelerinin resimlerinin, sözde gerilla ve çatışma-savaş ibareleri ile PKK silahlı terör örgütünün illegal faaliyetlerinin legal ve sözde kimyasal silahla kullandığı iddiasıyla mağdur şekilde gösterilmeye çalışıldığı, konuşmanın sonunda ise "Ben teşekkür ederim. Geçmiş olsun size de ayrıca" şeklinde örgüt yanlısı söylemde bulunduğu kaydedildi.Katıldığı PKK terör örgütü yanlısı televizyon kanalında Türk Silahlı Kuvvetlerine "kimyasal silah" iftirası atan Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan İstanbul'da gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı ve Adli Tıp Uzmanı Şebnem Korur Fincancı'nın tutuklanmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan ikinci adım geldi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı üyeleri ve halen Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın görevlerine son verilmesi, davalıların yerine yeni merkez konseyi başkanı ve üyelerinin seçilmesi istemiyle Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesine dava açıldı.Terör Suçları Soruşturma bürosunda görevli Cumhuriyet Savcısı tarafından yazılan davanamede, Rasime Şebnem Korur hakkında Milli Savunma Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün ihbar evrakı bulunduğu, hakkında ceza soruşturması yürütüldüğü ve davalının Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi başkanı olarak 2022 yılında seçilerek halen aktif olarak başkanlık görevini yürüttüğü belirtildi. Fincancı'nın silahlı terör örgütüyle bağlantılı internet üzerinden yayın yapan Medya Haber TV'ye 19 Ekim'de "TTB Merkez Konseyi Başkanı" sıfatıyla canlı olarak katıldığı, yayında Türk Silahlı Kuvvetlerinin zehirli, kimyasal, toksik gazlar kullanmak suretiyle yasaklı, kimyasal silahlar kullandığını, aynı yayında "Zap'ta Kimyasal Silahla Gerillalar Katledildi." arka fon resmi kullanan ana haber spikerine açıklamalarda bulunduğu kaydedildi.Fincancı'nın katıldığı Medya Haber TV'nin PKK silahlı terör örgütünün güdümünde faaliyet gösteren medya yayın organı olduğu, yayınların örgütün şiddet eylemlerini kamuoyunu aldatıcı ve farklı gösterilmeye çalışması için kullanıldığı, bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde Medya Haber TV hakkında 15 farklı PKK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığına ilişkin soruşturma dosyasının bulunduğu kaydedildi.Davanamede, Fincancı'nın Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı resmi sıfatını kullanarak somut bir bilgisi, resmi bir belgesi veyahut başkaca bir delili olmaksızın açıklamalarda bulunduğu, söz konusu canlı bağlantı esnasında PKK silahlı terör örgütü üyelerinin resimlerinin, sözde gerilla ve çatısma-savas ibareleri ile PKK silahlı terör örgütünün illegal faaliyetlerinin legal ve sözde kimyasal silahla kullandığı iddiasıyla mağdur gösterilmeye çalışıldığı, konuşmasının sonunda "Ben teşekkür ederim. Geçmiş olsun size de ayrıca" diyerek örgüt yanlısı söylemde bulunduğu vurgulandı.Başsavcılık tarafından hazırlanan davanamede, Türk Tabipler Birliği'nin 6023 sayılı Türk Tabipler Birliği Kanunu seklinde mevzuatının bulunduğu, "Türk Tabipler Birliği ve Tabip Odaları kuruluş amacının dışında faaliyette bulunamazlar" şeklinde genel faaliyet amacının açıkça belirlendiği, aynı kanunda "Türk Tabipler Birliği'nin tabipler arasındaki mesleki deontolojiyi ve dayanışmayı korumak ve meslek mensuplarının hak ve yararlarını korumak amacıyla" kurulduğu vurgulandı. Aynı kanunda "Amaçları dışında faaliyet gösteren Türk Tabipler Birliği'nin merkez ve tabip odalarındaki sorumlu organlarının görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine bulundukları yer Cumhuriyet Savcısının istemi üzerine o yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesince karar verilir" seklinde ayrı bir düzenlemenin olduğunu belirten Başsavcılık, Türk Tabipler Birliği Meslek Odasının faaliyet amacı ve davalının başkanlık sıfatının kendisine verdiği yetkiler ve görevler dışında kullanarak illegal faaliyetlerde yürüttüğü ve idari yönden de tedbir alınması gerektiği belirtildi. Bu gerekçelerle Asliye Hukuk Mahkemesinden Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı üyeleri ve halen Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın görevlerine son verilmesini yerlerine de yeni merkez konseyi başkanı ve üyelerinin seçilmesi istendi.