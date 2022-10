Sıra dışı deneyimlerin ilk durağı Museum of Illusions İstanbul, 3. yılını görkemli bir tören ile kutladı!

İstiklal Caddesi Narmanlı Han'da 2019 yılından bu yana hizmet veren Museum of Illusions İstanbul, ilgi çekici konsept ve deneyim alanlarıyla misafirlerini ağırlıyor ve genç yaşlı demeden herkeste merak uyandırıyor.2015 yılından bu yana dünyada New York, Berlin gibi şehirlerde yoğun ilgi gören Museum of Illusions İstanbul, İstiklal'de Narmanlı Han ve Emaar Avm'de bulunan iki ayrı şubesi ile cazibe merkezi olmaya devam ediyor.22 Ekim Cumartesi gecesi görkemli bir törenle 3. yılını kutlayan Museum of Illusions İstanbul'a ilgi yoğundu. Sanat ve cemiyet hayatından Nisa Bölükbaşı, Onur Büyüktopçu, Aleyna Çalışkan, Rıza Esendemir, Nora Tokhosepyan ve daha birçok ünlü isimin ağırlandığı 3. yıl daveti, Museum of Illusions Genel Müdürü Cihan Kılınçkaya'nın konuşması ile başladı. Museum of Illusions Genel müdürü Cihan Kılınçkaya “İllüzyon Müzesi, nesiller boyu heyecan kaynağı olan illüzyonlarla her yaştan ziyaretçiye interaktif, sürükleyici ve eğlenceli bir deneyim yaşatıyor. Açıldığımız 2019 yılından bu yana büyük bir ilgiyle karşılaştık. İllüzyonlarla dolu bu 3 yılda, ziyaretçilerimizin olumlu geri dönüşleri ve memnuniyeti bizi daha güçlü kıldı. Önümüzdeki dönemde yeni sergilerimizle ziyaretçilerimizi şaşırtmaya ve eğlendirmeye devam edeceğiz.” ifadeleri ile geçen üç yılı değerlendirdi ve müzenin 2023 yılı planlarından bahsetti. Unutulmaz dans şovları, dj performansı ve Ozan Ünlü'nün mini konseri ile devam eden gece tüm davetlilere eğlence dolu anlar yaşattı.Museum of Illusions İstanbul, kutlamanın ikinci gününde de renkli anlara ev sahipliği yaptı. 3. yıl kutlamalarının ikinci günü, 23 Ekim Pazar günü Melis Dilmener'in konuk ettiği tanınan isimlerin katılımıyla gerçekleşti. Ece Vahapoğlu, Nazlı Denge, Nur Tuğba Algül, Melek İçmeli, Niran Hürel'in katıldığı davette İllüzyonist Özgür Kapmaz'ın gösterileri ve cimnastik şovlar yoğun ilgi gördü. Museum of Illusions İstanbul'un 3.yıl kutlamasının ikinci günü sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.2015 yılında Zagreb'de ilk müzenin açılmasının ardından 4 yıl içinde Berlin, New York, Atina gibi 35'ten fazla Dünya şehrinde müze deneyiminden fazlasını sunmaya devam eden Museum of Illusions- İllüzyon Müzesi, 16. lokasyonu İstanbul'da kapılarını açtığı Temmuz 2019 bu yana 250.000'den fazla ziyaretçiyi ağırladı. Şu an İstanbul'da Avrupa ve Anadolu yakasında bulunan 2 şubesiyle ziyaretçilerini illüzyonlarla büyülemeye devam ediyor.