İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'ın Togg hazımsızlığı: Tepki çeken paylaşıma vatandaştan tepki yağdı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 29 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak Togg'un üretim tesisinde hazırlıklar tamamlandı.Fabrikada ilk olarak tamamen elektrikli C segment SUV olan Togg SUV üretilecek ve banttan inen ilk araç, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tanıtılacak.MUHALEFETİN TOGG HAZIMSIZLIĞIÜretim bandından inecek yerli otomobil, muhalefet kanadını ise rahatsız etti. Şehit yakınına küfretmesiyle gündem olan İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Togg üzerinden bir kez daha nefret kustu.Türkkan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Kirasını ödeyemeyen karnı togg olmayan adam neylesin TOGG'u?' ifadelerini kullandı.'BİZİM OLMAYAN SİZLER MİSİNİZ?'Türkkan'ın paylaşımına vatandaşlar tepki gösterdi;'Bu mesele milli hassasiyet içerir. İçinde vatan sevgisi olmayan anlayamaz. Sizde anlamak için zorlamayın!''Siz bi ekonomi danışmanı tutun. Ülke iyi bir ürün üretir, o ürünle ilgili ithalat azalır, ihracat olur, istihdam artar, bütçe olumlu yönde etkilenir, pek çok eve bereket gelir. Karınlar doyar. Bunları size öğretmek zorunda kalmak da sizin mi bizim mi talihsizliğimiz bilemedim!''Bu kafayla mı iktidar olmak istiyorsunuz? Allah fırsat vermesin inşallah...''Aynı insanlar neylesin BMW yi AUDİ'yi Mercedes'i şunu bunu..Ama onlara tek kelimeniz yok sanırım, Bu Devlet Millet menfaatına olan bir şeye sevinememeyi ne çabuk öğrendiniz CHP'den..BENİM ya hu BİZİM yahu... Yoksa bizim olmayan sizler misiniz''Bırak kelime oyununu Lütfü. Şehidin bacısına küfreden kişiye oy veren adama adam denir mi?'