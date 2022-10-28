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İstanbul ve Ankara'da 29 Ekim cumartesi kapalı olan yollar ve alternatifleri

İstanbul ve Ankara'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Ekleme: 28.10.2022 - 12:29 Güncelleme: 28.10.2022 - 12:31 / Editör: Ozge Selin
İstanbul ve Ankara'da 29 Ekim cumartesi kapalı olan yollar ve alternatifleri
İstanbul ve Ankara'da 29 Ekim kutlamalarından dolayı bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Vatan Caddesinde yapılacak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları nedeniyle geçici olarak araç trafiğine kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar aşağıya çıkarılmıştır.

29 EKİM 2022 – CUMARTESİ (YARIN)

İSTANBUL'DA KAPANACAK YOLLAR (KAPAMA SAATİ 06.00-PROGRAM BİTİMİ)

1- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cd.) Gidiş ve Gelişlertrafiğe kapatilacak.

2- D100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cd.) girişleri

3- 10. Yıl Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (VatanCaddesi) girişleri

4- Edirnekapı'dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

5- Oğuzhan Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (VatanCaddesi) girişleri

6- Sofular Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (VatanCaddesi) girişleri

7- Halıcılar Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (VatanCaddesi) girişleri

8- Akdeniz Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (VatanCaddesi) girişleri

9- Akşemsettin Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (VatanCaddesi) girişleri

10-Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarından (Aksaray'dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

11-Keçeci Meydan Sokak'tan Adnan Menderes Bulvarı (VatanCaddesi) girişleri

12-Hal Yolu Güney'den gelip, Vatan Caddesi girişleri

13-Adnan Menderes Bulvarı'na (Vatan Caddesi) çıkan tümcadde ve sokaklar trafiğe kapatılacaktır.

ALTERNATİF YOLLAR

1- Turgut Özal Millet Caddesi

2- Fevzipaşa Caddesi

3- Atatürk Bulvarı

4- Sahil Kennedy Caddesi

29 EKİM 2022 CUMARTESİ ANKARA'DA KAPALI OLACAK YOLLAR

Dikmen Caddesi (Genelkurmay Kavşağı-Çetin Emeç Bulvarı Kesişimi arası) ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,

İsmet İnönü Bulvarı (Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi kesişimi-Akay Kavşağı arası) ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,

Atatürk Bulvarı (Ulus Meydanı-Kuğulu Kavşağıarası) Kuğulu park gidiş istikametine göre tek yönlü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,

İstanbul Caddesi-Kazım Karabekir Caddesi kesişimi ve İstiklal Caddesi-Atatürk Bulvarı kesişimi arası ile buralara açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,

Cumhuriyet Caddesi (Ulus Meydanı-Gar Kavşağı arası) ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,

Çankırı Caddesi ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,

GMK Bulvarı (15 Temmuz Kızılay Millî İrade Meydanı-Anadolu Meydanı arası) ile burayaaçılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,

Ziya Gökalp Caddesi (15 Temmuz Kızılay Millîİrade Meydanı-Kolej Meydanı arası) ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,

Millî Müdafaa Caddesi (Genelkurmay Kavşağı-GMK Bulvarı arası) ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,

Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Anıt Caddesi, Spor Park Sokak, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile buralara açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,

(İhtiyaç olması halinde) Kazım Karabekir Caddesi (Celal Bayar Bulvarı'na bağlantı sağlayan yan varyantları-Anadolu Meydanı arası) ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,

(İhtiyaç olması halinde) Dögol Caddesi (Beşevler Kavşağı-Anadolu Meydanı arası) ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü olarak programlar sona erene kadar araç trafiğine kapatılacaktır.

Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için trafiğe kapanacak yolların durumunu dikkate almalarının faydalı olacağı değerlendirilmektedir.
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