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İletişim Başkanlığı'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel üç boyutlu görsel şölen

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Ankara ve İstanbul'daki tarihi yerlerde "Türkiye Yüzyılı" temasıyla üç boyutlu "video mapping" gösterileri gerçekleştirecek. Gösteriler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak.

Ekleme: 28.10.2022 - 13:54 Güncelleme: 28.10.2022 - 13:54 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son teknoloji tasarımların kullanıldığı üç boyutlu gösteriler, İstanbul'da tarihi Haydarpaşa Garı ve Galata Kulesi, Ankara'da ise Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binası ve Cumhuriyet Müzesi açık hava mekanlarında yarın saat 20.23'de izleyicilerle buluşacak.

TARİHİ MEKANLARDA IŞIK GÖSTERİLERİ SUNULACAK

Gösterilerde, "Cumhuriyet'in kuruluşundan Türkiye Yüzyılı'na girilen süreçte Türkiye'nin başarı hikayeleri, teknolojide, bilimde, altyapıda, sağlıkta, eğitimde, savunmada yaptığı atılımlar 'zaman yolculuğu' şeklinde vatandaşlara görsel gösterilerle" aktarılacak. Tarihi mekanlarda ayrıca ışık gösterileri sunulacak.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NIN SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN CANLI YAYINLANACAK

"Türkiye Yüzyılı" temasıyla hazırlanan gösteriler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca "video mapping" gösterilerinin yanı sıra İstanbul, Ankara ve İzmir'de "LED" ekranlarda "Türkiye Yüzyılı" videoları yayınlanacak.

Cumhuriyet'in 99'uncu yılının coşkusunu yansıtan ve Türkiye Yüzyılı'na girilirken yapılan atılımların, gerçekleştirilen proje ve yatırımların anlatıldığı videolar gün boyu İstanbul'da Beşiktaş Meydanı ve İstanbul Havalimanı'nda, Ankara'da Kızılay Meydanı'nda, İzmir'de Konak Meydanı'nda izlenebilecek.
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