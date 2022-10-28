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Dışişleri Bakanlığı: Irak Başbakan Sudani'ye üstlendiği bu önemli görevde başarılar diliyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Irak'ta Muhammed Şiya Sudani'nin mecliste güvenoyu alması hakkında yazılı açıklama yaptı. Bakanlık, "Irak’ta yeni Hükümetin 27 Ekim 2022 tarihinde Temsilciler Meclisi'nden güvenoyu alarak, göreve başlamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Başbakan Muhammed Şia Sudani'ye üstlendiği bu önemli görevde başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ekleme: 28.10.2022 - 10:12 Güncelleme: 28.10.2022 - 10:12 / Editör: Ozge Selin
Dışişleri Bakanlığı: Irak Başbakan Sudani'ye üstlendiği bu önemli görevde başarılar diliyoruz
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada Irak'ta Muhammed Şiya Sudani'nin başkanlığında kurulan hükümetin mecliste güvenoyu almasının memnuniyetle karşılandığı belirtildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ta yeni Hükümetin 27 Ekim 2022 tarihinde Temsilciler Meclisi'nden güvenoyu alarak, göreve başlamasını memnuniyetle karşılıyoruz.

"HER ALANDA İŞ BİRLİĞİNİ SÜRDÜRMEYE HAZIRIZ"

Başbakan Muhammed Şia Sudani'ye üstlendiği bu önemli görevde başarılar diliyoruz. Yeni hükümetin kapsayıcı bir yaklaşımla Irak halkının beklentilerini karşılayacak, Irak'ın huzurunu, istikrarını ve refahını güçlendirecek adımlar atacağına inanıyoruz. Türkiye, geçmişte olduğu gibi, yeni hükümetle de karşılıklı hassasiyetlere saygı ve müşterek menfaatler temelinde her alanda iş birliğini sürdürmeye hazırdır" denildi.
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