DEAŞ'ın çatışma bölgesinde örgüt üyelerine gönderilen para Samsun'da ele geçirildi: 3 gözaltı

Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekip DEAŞ terör örgütünün çatışma bölgelerinden Türkiye'deki örgüt üyelerine gönderdiği paralarla birlikte yabancı uyruklu 3 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan DEAŞ şüphelilerinden biri kaçarken Habur Sınır Kapısında yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri DEAŞ Silahlı Terör Örgütü üyelerinin deşifre edilmesi ve finans kaynaklarının engellenmesine yönelik yaptıkları çalışmalar doğrultusunda çatışma bölgelerinden DEAŞ mensuplarına gönderildiği değerlendirilen paraların dağıtımını organize ettikleri yönüne haklarında istihbari nitelikte bilgiler elde edilen Irak uyruklu 3 şüpheliden 2'sini Samsun'da düzenlenen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Samsun TEM polisi olayla ilgili 1 şüphelinin ise aynı gün Şırnak Habur Sınır Kapısından ülke dışına çakmak üzereyken yakaladı.Gözaltına alınan DEAŞ şüphelilerin üzerlerinde ve ikamet aramalarında 545 bin TL, bin 20 euro, 807 ABD doları ele geçirilirken, dijital materyallere ise incelenmek üzere el konuldu. Samsun TEM Şube Müdürlüğündeki sorgulanmaları tamamlanan 3 DEAŞ şüphelisi bu sabah Samsun Adliyesine sevk edildi