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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Anayasa, Türkiye Yüzyılı'na yakışacak

Erdoğan, "Meclisimizin takdiri ve milletimizin onayıyla hayata geçirmekte kararlıyız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Anayasa, Türkiye Yüzyılı'na yakışacak
Ekleme: 28.10.2022 - 17:17 Güncelleme: 28.10.2022 - 17:18 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Anayasa, Türkiye Yüzyılı'na yakışacak
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti "Türkiye Yüzyılı" Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, yeni Anayasa konusunda önemli mesajlar verdi.

"Gayret gösterdiğimiz halde hayata geçiremediğimiz işler de oldu." diyen Erdoğan, "Bunların başında ülkemizi darbe anayasası ayıbından kurtararak tamamen yeni, sivil, demokrat, özgürlükçü bir anayasaya kavuşturma girişimlerimiz geliyor." ifadesini kullandı.

"12 Eylül darbesi anayasasının raf ömrü çoktan doldu"
Erdoğan, "Hükümetlerimiz döneminde pek çok anayasa değişikliğine öncülük etmiş olmamız, bu konuda halen süren eksikliği görmemize ve hayıflanmamıza mani değildir.

Hücrelerine kadar vesayete hizmet etmek üzere hazırlanmış 12 Eylül darbesi anayasasının raf ömrü çoktan dolmuştur.

"Yeni Anayasayı hayata geçirmekte kararlıyız"
Bu yeni Anayasayı, Türkiye Yüzyılı'na yakışacak şekilde hazırlayarak, Meclisimizin takdiri ve milletimizin onayıyla hayata geçirmekte kararlıyız." ifadelerini kullandı.
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