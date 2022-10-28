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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pençe şehidinin ailesine taziye

Irak'ın kuzeyindeki operasyon bölgesinde şehit düşen Faim Bozkurt'un ailesi ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, taziye mesajlarını iletti.

Ekleme: 28.10.2022 - 11:47 Güncelleme: 28.10.2022 - 11:48 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pençe şehidinin ailesine taziye
Pençe Kilit operasyon bölgesinde, Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt şehit düştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit ailesine taziyede bulundu.

"Rabbim cennetinde sizleri şehidimizle buluştursun"
Taziye evinde şehidin babası ve yakınlarıyla bir araya gelen AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir’in aracılığıyla şehit piyade uzman çavuş Faim Bozkurt’un babası Nazmi Bozkurt ile telefonda görüşme yaparak acılarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başımız sağ olsun, Allah sabırlar versin inşallah. Mekanı cennet olsun. Rabbim cennetinde sizleri şehidimizle buluştursun inşallah" dedi.

"Canımız devletimize fedaya hazırdır"
Bozkurt ise, “Çok teşekkür ederim. Hepimizin başı sağ olsun. Vatan sağ olsun. Canımız devletimize fedaya hazırdır." ifadesini kullandı.

Ardından kaç çocuğu olduğunu soran Erdoğan'a 7 çocuğu olduğunu belirten şehidin babası Nazmi Bozkurt, 7 çocuğunun olduğunu birinin şehit olduğunu ve 6 çocuğunu kaldığını söyleyerek hepsini vatan uğruna feda etmeye hazır olduğunu söyledi.
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