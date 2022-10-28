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Bu eve 4 bin lira kira istediler: 'Ev buldum' diye sevinirken şok oldu

İstanbul Esenler'de bir ev sahibi harabe haldeki evine 4 bin lira kira isteyerek ilan verdi. Evi kiralamak isteyen Furkan Türeli, ''4 bin lira yazınca 'ucuz' diye düşündük. Fotoğraflarını attılar. Fotoğraflar gelince 'Bu nasıl rezillik dedik.' Bir de 4 bin lira depozito istemiş çok ilginç' dedi.

Ekleme: 28.10.2022 - 15:16 Güncelleme: 28.10.2022 - 15:25 / Editör: Ozge Selin
Bu eve 4 bin lira kira istediler: 'Ev buldum' diye sevinirken şok oldu
İstanbul'da son dönemde kiralık ev fiyatlarında artış görülürken, bazı ev sahipleri de bu durumu fırsata çevirdi.

Esenler Davutpaşa Mahallesi'nde bir kişi ise daha önce kömürlük ve depo olarak kullanılan giriş katındaki evini emlakçıya verdi. Emlakçı da evi internet sitesi ilanı koyarak 4 bin lira kira istedi. İlan sitesinde bakımsız 2+1 daireye 4 bin lira kira istenmesi sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Bu eve 4 bin lira kira istediler: 'Ev buldum' diye sevinirken şok oldu

Duvarlarında rutubetli, mutfak tezgahının kırık, tuvaletin ise kullanılamayacak durumda olan evi kiralamak isteyenler fotoğrafları görünce vazgeçti. Ev ilandan kaldırılırken, emlakçı evde tadilat yapılacağını beilrtti.

Bu eve 4 bin lira kira istediler: 'Ev buldum' diye sevinirken şok oldu

'FOTOĞRAFLARI GÖRÜNCE EV SAHİBİNİ ENGELLEDİK'

Evi kiralamak isteyenlerden Furkan Türeli, '4 bin lira yazınca 'ucuz' diye düşündük. Fotoğraflarını attılar. Fotoğraflar gelince 'Bu nasıl rezillik dedik'. Fotoğrafları başka yerlere attık 'bu kadar vicdansızlık olamaz' dedik. Ev sahibini direkt engelledik. Bir de 4 bin lira depozito istemiş çok ilginç'' dedi.

'ORASI DAHA ÖNCE KÖMÜRLÜKTÜ'

Mahalle sakini Binal Baş, 'aklı olan insanın o evi tutmaz' diyerek, 'Ev adamın istediği parayı ister ama o ev 4 bin liraya tutulmaz. Orası daha öncesinden kömürlüktü' ifadelerini kullandı.Bir başka mahalle sakini Kerem Karaaslan da, 'İlanda bekara yazmış ama orası 4 bin lira etmez. Ev değil bildiğiniz harabe. Depo olarak bile kullanılmaz ev kokuyordur' dedi.

Bu eve 4 bin lira kira istediler: 'Ev buldum' diye sevinirken şok oldu
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Bu eve 4 bin lira kira istediler: 'Ev buldum' diye sevinirken şok oldu