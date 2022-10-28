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Ankara'da büyük coşku: Türkiye'nin yüzyılı sayfası açılıyor

AK Parti "Türkiye Yüzyılı" Tanıtım Toplantısı için partililer ve davetliler, Ankara Spor Salonu'na gelmeye başladı.

Ekleme: 28.10.2022 - 13:42 Güncelleme: 28.10.2022 - 13:46 / Editör: Ozge Selin
Toplantı dolayısıyla binlerce partili, sabahın erken saatlerinden itibaren Ankara Spor Salonu önünde toplandı.

Toplantıya il dışından yoğun katılım olurken, şehir dışından hareket eden otobüsler, vatandaşları Kazım Karabekir Caddesi'nde park olarak ayrılan alana getirdi. Partililer, tezahüratlar eşliğinde toplantının düzenleneceği salona yürüdü. Spor salonu önünde ve çevresinde bekleyenlere kumanya, çay ve su servisi yapıldı.

Toplantının yapılacağı Ankara Spor Salonu, sabah erken saatlerde uzman ekipler tarafından arandıktan sonra görevlilere teslim edildi.

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Salonun çevresi bariyerlerle araç ve yaya trafiğine kapatılırken, toplantıya katılacaklar için güvenlik noktaları oluşturuldu. Partililer ve davetliler detaylı üst aramasından geçirildikten sonra alana alınıyor.

Salona giremeyenler de kongreyi dışarıda kurulan dev ekranlardan takip edebilecek.

Kongre salonunda davetliler, partililer, engelliler, gazeteciler ve köşe yazarları için ayrı platformlar yer aldı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

AK Parti "Türkiye Yüzyılı" Tanıtım Toplantısı için günler öncesinde yapılan planlamayla Ankara Spor Salonu'nda geniş güvenlik önlemleri alındı.

Çevik kuvvet, güvenlik şube, terör, trafik ve özel harekat ekipleri başta olmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğünün tüm birimlerinden çok sayıda polis, toplantı dolayısıyla görevlendirildi.
Ankara'da büyük coşku: Türkiye'nin yüzyılı sayfası açılıyor
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