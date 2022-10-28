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Almanya'dan TSK'ya iftira atan TTB Başkanı Fincancı'ya destek: Tutuklanması endişe verici

PKK'nın yayın organında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 'kimyasal silah' iftirası atan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya Almanya'dan destek geldi. Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye'de insan hakları için cesur ve dik duran bir ses olan Şebnem Korur Fincancı'nın tutuklanmasından endişe duyuyoruz." denildi.

Almanya'dan TSK'ya iftira atan TTB Başkanı Fincancı'ya destek: Tutuklanması endişe verici
Ekleme: 28.10.2022 - 14:54 Güncelleme: 28.10.2022 - 14:54 / Editör: Ozge Selin
Almanya'dan TSK'ya iftira atan TTB Başkanı Fincancı'ya destek: Tutuklanması endişe verici
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarında kimyasal silah kullandığını iddia eden Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından geçtiğimiz gün tutuklandı.

Ankara Adliyesi 3. Sulh Ceza hakimliğince tutuklanan Fincancı, Sincan Kapalı Kadın Cezaevi'ne gönderildi. TSK'ya iftira atan Fincancı, savcıya verdiği ifadede kendini 'O kanalın terör örgütüyle bağlantısını bilmiyordum. Yorumum bana izletilen videolarla ilgiliydi' sözleriyle savundu.

PKK kanalında TSK'yı hedef alan Fincancı'ya Almanya'dan destek geldi. Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan, TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın tutuklanmasına dair açıklama geldi.

'ENDİŞE DUYUYORUZ'
Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

'Türkiye'de insan hakları için cesur ve dik duran bir ses olan Şebnem Korur Fincancı'nın tutuklanmasından endişe duyuyoruz. Kendisine yönelik iddialar hukukun üstünlüğü ilkesi uyarınca derhal açıklığa kavuşturulmalıdır. İfade özgürlüğü her toplumun en değerli varlıklarından biridir'
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