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TBB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı

Terör propagandası yapmak suçundan gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.TBB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı

TBB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı
Ekleme: 27.10.2022 - 12:17 Güncelleme: 27.10.2022 - 16:16 / Editör: Ozge Selin
TBB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ardından da tutuklanmak üzere hakimliğe sevk edildi.

PKK sempatizanlığıyla bilinen Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, örgütün yayın organı, hükümete karşı algı yapılan yayına katılarak Türk ordusunun teröristlere karşı kimyasal silah kullandığını söyledi.

TUTUKLANDI

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, "terör örgütü propagandası" suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇMİŞTİ

Açıklamaların ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek, Rasime Şebnem Korur hakkında, 'Terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlarından soruşturma başlattı.


Fincancı, 20 Ekim'de PKK/YPG silahlı terör örgütünün sözde yayın organına yaptığı açıklamalar nedeniyle Terör Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2 maddesi gereğince "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alınmıştı.

İstanbul'da gözaltına alınan Fincancı, Ankara'ya getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen Fincancı savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

DÜN NE OLDU?

Türk Tabipler Birliği (TBB) Başkanı Rasime Şebnem Korur Fincancı, İstanbul'da gözaltına alındı. Fincancı, soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya götürülmek üzere ilerleyen saatlerde polise teslim edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma çerçevesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullanıldığını iddia ederek, terör örgütü propagandası yaptığı belirtilen TTB Başkanı Fincancı'nın gözaltına alınması için harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele ekipleri, Rasime Şebnem Korur Fincancı, Kadıköy'de gözaltına aldı.

KELEŞ MERMİSİ ÇIKTI!

Adreste yapılan aramalarda ise, 1 adet örgütsel el kitabı, tabanca ve kalaşnikof mermisi çıktığı öğrenildi. Sabah saatlerinde gözaltına alınan şüpheli, soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya götürülmek üzere ilerleyen saatlerde başkent polisine teslim edilecek.
TBB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı
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