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Manavgat'ta sulama kanalında balık ölümleri

Antalya'nın Manavgat ilçesinde işlevini yitirmiş sulama kanalında balık ölümleri yaşandı.

Ekleme: 27.10.2022 - 11:26 Güncelleme: 27.10.2022 - 11:29 / Editör: Ozge Selin
Manavgat'ta sulama kanalında balık ölümleri
Antalya Manavgat'ta tarım arazilerinin sulanması amacıyla yıllar önce inşa edilen, Ulukapı Mahallesi'nde priz olarak bilinen yerden başlayıp şehir merkezinden geçtikten sonra Ulualan'da son bulan sulama kanalında balık ölümleri yaşandı.

'Balıkları temiz suya koyup ırmağa götürerek bırakıyorum'
Balık ölümlerinin yaşandığı Şelale ve Aşağı Pazarcı mahallelerinin sınırında elindeki ağ ile balık toplayan bir vatandaş, “Ben can çekişen balıkları ağ ile toplayıp, elimdeki bidonda bulunan temiz suya koyup ırmağa götürerek bırakıyorum.” dedi.

Kanalizasyon suyu tepkisi
Kanala kanalizasyon suyu döküldüğünü, etrafa pis kokular yayıldığını ifade eden şahıs, duruma çözüm bulunmasını istedi.

Manavgat'ta sulama kanalında balık ölümleri

Manavgat'ta sulama kanalında balık ölümleri
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