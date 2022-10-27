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İtalya'da Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti Senato'dan da güvenoyu aldı

İtalya'da aşırı sağcı Giorgia Meloni'nin kurduğu 68. hükümet, parlamentonun üst kanadı Senato'dan da güvenoyu aldı. Böylelikle Meloni'nin resmen göreve başlamasının önünde bir engel kalmadı.

Ekleme: 27.10.2022 - 01:48 Güncelleme: 27.10.2022 - 01:49 / Editör: Ozge Selin
İtalya'da Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti Senato'dan da güvenoyu aldı
Ülkede 25 Eylül'deki seçimlerden zaferle çıkan Meloni liderliğindeki sağ ittifakın kurduğu koalisyon hükümeti, resmen göreve başlaması için gereken parlamentodan güvenoyu alma şartının ikinci aşamasını da yerine getirdi. Parlamentonun üst kanadı Senato Genel Kurulu'nda öğle saatlerinde hükümet programını sunan Başbakan Meloni, gün boyu iktidar ve muhalefete mensup senatörlerin programa yönelik öneri ve eleştirilerini yanıtladı.

115 'EVET' OYU ÇIKTI

Genel görüşmelerin ardından Senato Genel Kurulu'nda güven oylamasına geçildi. 200 sandalyeli Senatoda yapılan güven oylamasına, 199 senatör katıldı. Oylamada 79 'hayır' oyuna karşılık, 115 'evet' oyuyla Meloni hükümeti güvenoyu aldı. 5 senatör ise çekimser kaldı.

Bu sonuçla dün Temsilciler Meclisi'nden bugün de Senato'dan güvenoyu alan Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin, parlamentonun her iki kanadında da çoğunluğunu kanıtlamasıyla resmen göreve başlamasının önünde bir engel kalmadı.

BERLUSCONİ, SENATO'YA GERİ DÖNDÜ

Diğer yandan, 2013'te vergi kaçırdığına hükmedilen bir davada aldığı mahkumiyet nedeniyle o dönem Senato'dan ihraç edilen ve 6 yıl siyaset yasağı getirilen Forza Italia Partisi lideri Silvio Berlusconi, 9 yıl aradan sonra bugün yeniden Senato'da partisinin sırasına döndü.

86 yaşındaki Berlusconi'nin Senato'ya geri dönüşünü sağ ittifaka mensup senatörler ayakta alkışladı.

Berlusconi, Senato'da partisinin sırasından yaptığı konuşmada, güven oylamasında parçası oldukları hükümete destek vereceklerini ve sadakatle çalışacaklarını söyledi.
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