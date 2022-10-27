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Fuat Oktay'dan TTB Başkanı Fincancı'ya tepki! 'Kimse cüret edemez'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda TSK'ya kimyasal silah iftirası atan TTB Başkanı Fincancı'nın gözaltına alınmasıyla ilgili "Evinden, arabasından mermiler fişekler ve örgüt dökümanları çıkıyor. Kimse kahraman ordumuzun şanlı mücadelesini karalamaya, terörle mücadelesine leke sürmeye cüret edemez." açıklamasında bulundu.

Fuat Oktay'dan TTB Başkanı Fincancı'ya tepki! 'Kimse cüret edemez'
Ekleme: 27.10.2022 - 01:37 Güncelleme: 27.10.2022 - 01:47 / Editör: Ozge Selin
Fuat Oktay'dan TTB Başkanı Fincancı'ya tepki! 'Kimse cüret edemez'
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ''Gazi meclisimizin çatısı altında kahraman ordumuza iftira atan bir terör örgütü yanlısının ne yazık ki savunuculuğuna soyunanlar oldu. Ne hikmetse bazı hatiplerin insan hakları gönüllüsü diye masum göstermeye çalışarak savunduklarının evinden, arabasından mermiler fişekler ve örgüt dökümanları çıkıyor. Kimse kahraman ordumuzun şanlı mücadelesini karalamaya, terörle mücadelesine leke sürmeye cüret edemez.'' dedi.

GARO PAYLAN'IN FİNCANCI İLE İLGİLİ SÖZLERİNE TEPKİ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde HDP'li Garo Paylan'ın konuşması esnasında, 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı ile ilgili olarak, 'Bu sabah maalesef duyduk ki Türk Tabipleri Birliği Genel Başkanı sevgili Şebnem Korur Fincancı maalesef 'Savcılığa gideceğim' dediği halde evinden karga tulumba gözaltına alındı' sözlerine AK Parti'li ve MHP'li vekillerden tepki geldi.

'TÜRK ASKERİNİ SUÇLAYANLAR HESAP VERECEKTİR'

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, 'Sabahki görüşmelerde bir arkadaşımız Türk Tabipleri Birliği Başkanı'nın evinden alınmasıyla ilgili bir söylemde bulundu. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı alçakça iftira atılmıştır, kimyasal silah kullanıldığı ifade edilmiştir. Şerefli Türk askerini kimse böyle suçlayamaz, Türk askerini suçlayanlar da hesap verecektir, gerekirse evinden alınacaktır fakat benim anlayamadığım burada bugün onu savunanlar kiminle ortak çalıştıklarını bir kez daha aslında göstermiş oldular' dedi.

MHP'Lİ KALAYCI: TTB BAŞKANI PKK'NIN SAFINA GİRMİŞ

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ise 'Türk Tabipleri Birliği Başkanı PKK'nın safına girmiş ve aynen demiştir ki; 'Belli ki sinir sistemini tutan toksik, zehirli kimyasal gazlardan biri kullanılmış durumda' sonra tepkiler çığ gibi büyüyünce 'Öyle bir şey demedim ki ben' sözleriyle kıvırmış, çark etmiştir. Bölücü terör örgütü PKK'nın iftirasına sarılıp şerefli Türk askerini suçlayan kim varsa haindir, suçludur; dökülen şehit kanlarının vebali onların üzerinedir. Türk Tabipleri Birliği Başkanı'nın Türk yargısı önünde hesap vermesi haktır, hukuktur, devlet ve millet onurunun ertelenemez sorumluluğudur' ifadelerini kullandı.
Fuat Oktay'dan TTB Başkanı Fincancı'ya tepki! 'Kimse cüret edemez'
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