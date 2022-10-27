CHP İzmir Milletvekili Kani Beko: Anayasa çalışmalarına HDP'de dahil edilmeli

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün konuğu oldu. HDP ile istişare etmenin önemli olduğu yönündeki açıklamalarını yorumlayan Beko, anayasa çalışmalarına da HDP'li vekillerin dahil edilmesi gerektiğini söyledi.Geçmişte yaptığı 'Seçimlerde HDP'nin de görüşü alınmalı' şeklindeki açıklamalarının arkasında olduğunu belirten Beko, HDP'nin siyasi varlığını 'HDP'nin Türkiye'de 6.5 milyona yakın seçmeni var, bunları sen yok sayamazsın' sözleriyle açıkladı.CHP'li Beko, seçim sonrası yapılacak anayasa çalışmasına HDP'nin de dahil edilmesi gerektiğini söyledi. Beko sözlerinde, 'Seçim sonrası Türkiye'de eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik, laik, sosyal bir anayasanın mutlaka yapılması gerekiyor. Tutupta iki üç partiyle yapacağınız anayasa demokratik olur mu? Bana göre olmaz. Siz bu ülke geleceğini düşünüyorsanız bırakın meclisteki vekilleri, onun dışında kalan bazı siyasi parti temsilcilerinin, demokratik kitle örgütlerinin, meslek odalarının, sendikaların da görüşlerini alarak anayasa yapmanız lazım. HDP'yi yok sayamam.' ifadelerine yer verdi.CHP İzmir Milletvekili Beko, 5 Haziran 2022 tarihnde yaptığı açıklamada 'Ben en son Hakkari'de ve Van'da bulundum. Tüm buralarda genel başkanımıza ilgi vardı. Ancak HDP'nin yüzde 10'un üzerinde oyu olduğunu gözden kaçırmamak lazım. Elbette yapılacak seçimlerde mutlaka HDP'nin görüşünü almak lazım, masada yok ama mutlaka görüşü alınmalı, yok sayamazsınız' ifadelerinde bulunmuştu.