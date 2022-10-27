Bursa’daki bombalı eylemin failini CHP üyeleri saklamış! Operasyonun detayları ortaya çıktı

20 Nisan'da Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan minibüse yönelik MLKP terör örgütü tarafından gerçekleştirilen bombalı eylemin failleri Tanya kod adlı Seda Baykan İzmir Dikili'de Mehmet Mustafa U. ile birlikte yakalanmıştı.İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Mustafa U.'ya ait hücre evinde kaldığı tespit edilen MLKP terör örgütünün Fakirlerin Ezilenlerin Silahlı Kanadı (FESK) yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren ve İnterpol tarafından Turuncu kategoride aranan Zafir Emre kod adlı Cebrail Gündoğdu'yu da 22 Ekim'de yakalamıştı.Cebrail Gündoğdu ile irtibatı bulunan 8 kişi de aynı gün Balıkesir ve İzmir'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Sabah'ın haberine göre operasyonun detaylarında şok bilgiler yer aldı. Cebrail Gündoğdu'ya Ayvalık'ta yardım eden ve evlerinde saklayan kişilere yönelik Balıkesir İstihbarat Şube Müdürlüğü ve TEM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmanın ardından gözaltına alınan 8 kişi arasında CHP üyeleri çıktı.Gündoğdu'ya yardım eden isimler arasında gözaltına alınan Rana İ.'nin de Ayvalık'ta yaşadığı, kızının aynı operasyon kapsamında İzmir'de gözaltına alındığı 2012 yılında CHP Ayvalık İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyesi olduğu, halen CHP Balıkesir Ayvalık Teşkilatı dönem aktif üyesi olduğu belirlendi. Ayvalık Belediyesin ait Güzel Ayvalık Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinde Destek Personeli olarak çalışma kaydı bulunan Rana İ.'nin geçmiş dönemlerde de yine belediyeye ait şirketlerde çalıştığı tespit edildi. Rana İ.'nin son bir yıl içerisinde Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in de aralarında bulunduğu, Ayvalık Belediyesinde ve Ayvalık Belediyesine ait olduğu bilinen şirket çalışanlarıyla irtibatı ortaya çıktı. Güzel Ayvalık Gıda Turizm Sanayi Ve Ticaret şirketinin 17 Eylül 2014'de kurulduğu, Ticaret Sicil Gazetesine göre Şirketin Ayvalık Belediyesine ait olduğu, Şirket Müdürünün Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin olduğu öğrenildi. Rana İ.'nin evinde yapılan aramalarda MLKP terör örgütü Eş Başkanı Başak Şahin Duman ve Bursa'da eylem yapan örgüt mensubu Dilek Arsu'nun parmak izleri tespit edildi. Ayrıca Rana İ'nin örgütsel faaliyetlerin icrasını sağlamak amacıyla kızı Dilara Su K., Tuğba E. ve Umur Ö.'ye örgütsel talimatlar verdiği ve yönetici konumunda bulunduğu değerlendirildi.Operasyonda gözaltına alınan isimlerden Tuğba E.'nin Gündoğdu'yu Ayvalık'ta evinde sakladığı belirlenirken, Tuğba E.'nin halen CHP Balıkesir Ayvalık Kadın Kolları aktif üyesi olduğu, Ayvalık Belediyesi iştiraki olan şirkette Destek Personeli olarak çalıştığı ortaya çıktı. Geçmiş dönemlerde de belediyeye ait şirketlerde çalışan kadının, bir dönem de Ayvalık Kent Konseyi Kadın Meclisleri içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlendi. Tuğba E.'nin, son bir yıl içerisinde Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin aralarında bulunduğu, Ayvalık Belediyesinde ve Ayvalık Belediyesine ait olduğu değerlendirilen şirketlerde çalışan kişilerle de irtibatı belirlendi. Tuğba E.'nin Cebrail Gündoğdu'ya yer temin ettiği, HTS kayıtlarında Cebrail Gündoğdu ile aynı yerde baz verdiği, ikametinde yapılan aramalarda Gündoğdu'nun parmak izleri tespit edildi.Yine gözaltına alınan isimlerden Umur Ö'nün de Ayvalık'ta yaşadığı, halen CHP Balıkesir Ayvalık Teşkilatı aktif üyesi olduğu, 2011 ile 2019 yılları arasında Ayvalık Belediyesine ait olduğu değerlendirilen şirketlerde çalıştığı tespit edildi. Umur Ö.'nün Cebrail Gündoğdu'ya barınma ve lojistik ihtiyaçlarını karşıladığı kamera görüntüleri ile tespit edildiği, örgütsel faaliyetlerin icrası amacıyla Rana İ., Dilara Su K.ve Tuğba E. ile irtibatının olması örgüt ile olan bağını ve irtibatını açıkça koyduğu belirtildi.