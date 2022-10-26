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Bakanlardan Binali Yıldırım'a geçmiş olsun ziyareti...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Azerbaycan'da trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'a "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu.

Bakanlardan Binali Yıldırım'a geçmiş olsun ziyareti...
Ekleme: 26.10.2022 - 23:58 Güncelleme: 27.10.2022 - 00:10 / Editör: Ozge Selin
Bakanlardan Binali Yıldırım'a geçmiş olsun ziyareti...
Bakanlar Özer, Varank ve Bilgin, Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programlarına eşlik ederken trafik kazasında yaralanan Yıldırım ve aynı araçta bulunan İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ile koruma görevlisi Oğuzhan Demirci'yi, tedavi gördükleri Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti.

Bakanlardan Binali Yıldırım'a geçmiş olsun ziyareti...

YETKİLİLERDEN BİLGİ ALDILAR

Hastane yetkilileri, Yıldırım ve beraberindekilerin sağlık durumuna ilişkin Özer, Varank ve Bilgin'e bilgi verdi.

Bakanlardan Binali Yıldırım'a geçmiş olsun ziyareti...

Öte yandan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, aynı hastanede tedavi gören Amasra'da maden ocağındaki patlamada yaralanan 6 maden işçisini de ziyaret ederek, sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.

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Bakanlardan Binali Yıldırım'a geçmiş olsun ziyareti...
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