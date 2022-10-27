  • USD: 18,59 - 18,62
  • EURO: 18,68 - 18,72
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Adalet Bakanı Bozdağ: Bu ilkelliği reddediyoruz işte CHP'nin hukuk devleti anlayışı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP'lilerin Yalova'da Ağır Ceza Mahkemesi heyetine gösterdiği tepkiyi kınadı. Bozdağ yaptığı paylaşımda, "Kanun önünde herkes eşittir. Milletvekili veya siyasi bir kişilik olmak hiç kimseye mahkemeye, hakim ve savcıya saygısızlık, hakaret ve tehdit etme hakkı vermez" dedi.

Adalet Bakanı Bozdağ: Bu ilkelliği reddediyoruz işte CHP'nin hukuk devleti anlayışı
Ekleme: 27.10.2022 - 23:49 Güncelleme: 27.10.2022 - 23:50 / Editör: Ozge Selin
Adalet Bakanı Bozdağ: Bu ilkelliği reddediyoruz işte CHP'nin hukuk devleti anlayışı
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Twitter'da yaptığı paylaşımda CHP'lilerin Yalova Ağır Ceza Mahkemesi heyetine gösterdiği tepkiyi kınadı.

Bozdağ, Yalova Belediyesinde "zimmete para geçirilmesi" iddiasıyla Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Vefa Salman'ın duruşmasında, CHP'lilerin mahkeme heyetine gösterdiği tepkiye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bekir Bozdağ, "İçinde kimi milletvekillerinin de olduğu bazı CHP'liler yargılama sırasında Yalova'da Ağır Ceza Mahkemesi heyetine saygısızlık ediyor, hakaret yapıyorlar, tehdit savuruyorlar, bağırıyorlar, kabalığın âlâsını gösteriyorlar. Bu haddini ve kendini bilmez CHP'lileri kınıyorum." ifadesini kullandı.

CHP'lilerin yaptığının, hukuk tanımazlık, haddini bilmezlik olduğunu belirten Bozdağ, "Yargı görevini yapanı ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüstür, yargı görevi yapanları tehdittir, yargı görevi yapanlara saygısızlıktır, hakarettir. Bu ilkelliği reddediyoruz. İşte CHP'nin hukuk devleti anlayışı." paylaşımında bulundu.

Bozdağ, Türkiye'nin hukuk devleti olduğunu, hiç kimsenin hakim ve savcılara emir, talimat veremeyeceğini, tavsiye ve telkinde bulunamayacağını vurguladı. Bakan Bozdağ, hiç kimsenin, hakim ve savcılara hakaret edemeyeceğini, onları tehdit edemeyeceğini belirtti.

Adalet Bakanı Bozdağ: Bu ilkelliği reddediyoruz işte CHP'nin hukuk devleti anlayışı

Mahkemelerin adaletin tecelli ettiği, hak ve hakikatin tespit edildiği, herkese hakkının ve hak ettiğinin verildiği yerler olduğunu dile getiren Bozdağ şunları kaydetti:

"Mahkemelerde hukuk tanımazlığa asla izin verilmez. Yargılama düzenini bozanın, düzen kuran usul kurallarının uygulanmasından şikayet hakkı yoktur. Kanun önünde herkes eşittir. Milletvekili veya siyasi bir kişilik olmak hiç kimseye mahkemeye, hakim ve savcıya saygısızlık, hakaret ve tehdit etme hakkı vermez. Taşıdığı unvanı ya da sıfatı istismar etmek marifet değil, olsa olsa haddini ve kendini bilmezliktir."
CHP'li Yarkadaş açıkladı: Meral Hanım rotayı Mansur Yavaş'a çevirdi!
Adalet Bakanı Bozdağ: Bu ilkelliği reddediyoruz işte CHP'nin hukuk devleti anlayışı
Adli Tıp Kurumu rapor vermişti: Eski HDP'li Aysel Tuğluk tahliye edildi
Mahkemede hakimin üzerine yürüyen CHP'liler dışarıda da terör estirdi
İsmail Demir: F-35 olmaz biz de Milli Muharip Uçak yaparız!
Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Asgari ücret seviyesine çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan NATO diplomasisi: Art arda kritik görüşmeler gerçekleştirecek
Sarıgül'den Fatih Terim çağrısı...
Rusya Devlet Başkanı Putin: Erdoğan güçlü bir lider, Türkiye bizim için güvenilir bir ortak
Vladimir Putin'den flaş nükleer silah açıklaması: Her zaman tehlike var!
Muharrem İnce'den 'Ne işimiz var Libya'da' diyenlere tepki: Biz Mavi Vatan'ı destekliyoruz
Bartın'daki maden faciasına ilişkin 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı
TBB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı
Gazprom'dan Türkiye'de kurulacak gaz merkezi açıklaması: Herkesin yararına olacak
Acı gerçeği itiraf ettiler: Alman ekonomisi resesyonda
CHP’den Mahkeme heyetine saygısızlık! Hakaret edip ortalığı karıştırdılar
Bekir Bozdağ: TTB ve TMMOB için çalışmalarımız var
Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı 'ULAQ'da ikinci üretim başladı
Binali Yıldırım taburcu oldu! Canlı yayında önemli açıklamalar
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan enflasyon ve büyüme mesajı!
Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayınladı!

Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayınladı!

Tayyip dede gereğini yaptı

Tayyip dede gereğini yaptı

DNA testiyle 186 milyonluk miras şoku! Türkiye'de bir ilk

DNA testiyle 186 milyonluk miras şoku! Türkiye'de bir ilk

Eşi vefat eden kadınlara konut desteğinin şartları belli oldu

Eşi vefat eden kadınlara konut desteğinin şartları belli oldu

Erzurum'da genç kızı taciz eden şahıs darbedildi

Erzurum'da genç kızı taciz eden şahıs darbedildi

Erdoğan müjdesini verdi gece yarısı harekete geçildi: 7 tonluk beton bloklar kaldırılıyor

Erdoğan müjdesini verdi gece yarısı harekete geçildi: 7 tonluk beton bloklar kaldırılıyor