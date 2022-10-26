  • USD: 18,58 - 18,62
  • EURO: 18,32 - 18,36
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yerli otomobil Togg'da geri sayım! Açılışa sayılı günler kala böyle görüntülendi

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Türkiye’nin yerli otomobilinin üretileceği fabrikanın Bursa Gemlik’teki kurulumu hızla devam ediyor. Açılışı 29 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak fabrikada araçların seri üretimine geçilecek. Tesisin son hali ise dronla havadan görüntülendi.

Ekleme: 26.10.2022 - 12:26 Güncelleme: 26.10.2022 - 12:28 / Editör: Ozge Selin
Yerli otomobil Togg'da geri sayım! Açılışa sayılı günler kala böyle görüntülendi
Yerli otomobili TOGG için geri sayım başladı.Vatandaşlar TOGG'un ilk etapta kaç adet ve kaç liradan satışa sunulacağı merak ediyordu. Yerli otomobille ilgili yeni gelişme yaşandı.Bursa'nın Gemlik ilçesinde inşa edilen Togg'un üretim tesisinin açılışı 29 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak. Tesisin son hali ise dronla havadan görüntülendi.

Yerli otomobil Togg'da geri sayım! Açılışa sayılı günler kala böyle görüntülendi

Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu, TOBB koordinasyonunda, Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Türksel Grubu ve Zorlu Holding grubu ortaklığı ile oluştu. Aralık 2019'da yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Togg'un Bursa'nın Gemlik ilçesinde kurulacak olan fabrikada üretileceği açıklandı. 18 Temmuz 2020'de ise 1,2 milyon metrekarelik alan üzerinde kurulacak fabrikanın temeli atıldı. Tesisin ulaşımını kolaylaştırmak için köprülü kavşak yapılırken, Togg ismi de trafik levhalarındaki yerini aldı. Üretim için gerekli robotların da tesise yerleştirilmesinin ardından yerli otomobilin yollara çıkması için geri sayım başladı. Yılda 175 üretim kapasitesine sahip olan tesiste, 10 yılda 5 farklı modelden toplam 1 milyon araç üretimi hedefleniyor. Fabrikanın açılışının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacağı açıklandı.

Yerli otomobil Togg'da geri sayım! Açılışa sayılı günler kala böyle görüntülendi
'Militan' değilim diyen Kafancıoğlu'nun gerçek yüzü!
CHP'li Özgür Özel 'Kimyasal Silah' iftirasını atan Şebnem Korur Fincancı'ya sahip çıktı! İftiraya 'ifade özgürlüğü' dedi...
Bakan Yanık açıkladı! 3 milyon vatandaş yararlandı
Yunanistan'dan dikkat çeken analiz: Erdoğan bağımsız bir güç olarak Türkiye'yi yeniden inşa etti
Osman Gökçek: Canan Kaftancıoğlu da bir militandır
Barajlarda su sıkıntısı var mı? Bakan Kirişci açıkladı
Yunan gazeteci, Türkiye'nin üç hedefini yazdı
Gözaltına alınan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın evinden kalaşnikof mermisi ve örgütsel el kitabı çıktı
Van'da 61 kişinin hayatını kaybettiği tekne faciasında karar çıktı
FETÖ imamının konuşması hain planı ortaya çıkardı
Üç ülkeden açık açık tehdit: 'Benzeri görülmemiş bir karşılık verilecek'
İsveç'ten Türkiye’ye terörle mücadele taahhüdü: Tüm şartları yerine getireceğiz
HDP ve İyi Parti Brüksel'de bir araya geldi
Başkan Erdoğan: Spor, barış atmosferinin güçlenmesine katkı sağlıyor
AK Parti'den Yunanistan'ın Murat Reis Külliyesi'ni müzik fakültesi yapmasına sert tepki: Kabul edilemez
TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
Ünlü televizyon ve radyo sunucusu Halit Kıvanç hayatını kaybetti!
Türk televizyonculuğunda ilklerin ismi oldu... Halit Kıvanç kimdir?
Kabaktepe'den İmamoğlu'na üslup tepkisi: Orada 'lan' diye nasıl konuşursunuz
Hakan Aysal'ın deli numarası tutmadı! Hamile eşini uçurumdan atmıştı

Hakan Aysal'ın deli numarası tutmadı! Hamile eşini uçurumdan atmıştı

Rekabet Kurulu'nca Facebook hakkında başlatılan soruşturmada idari para cezası verilmesine karar verildi

Rekabet Kurulu'nca Facebook hakkında başlatılan soruşturmada idari para cezası verilmesine karar verildi

Bakan Kurum açıkladı: '1 Milyon Konut Arsası' ile ilgili detaylar belli oldu

Bakan Kurum açıkladı: '1 Milyon Konut Arsası' ile ilgili detaylar belli oldu

e-Devlet'e girip yapabilirsiniz! Zamanında bildirilmezse cezası var!

e-Devlet'e girip yapabilirsiniz! Zamanında bildirilmezse cezası var!

Yerli otomobil Togg'da geri sayım! Açılışa sayılı günler kala böyle görüntülendi

Yerli otomobil Togg'da geri sayım! Açılışa sayılı günler kala böyle görüntülendi

O illere sağanak uyarısı yapıldı! 26 Ekim 2022 hava durumu

O illere sağanak uyarısı yapıldı! 26 Ekim 2022 hava durumu