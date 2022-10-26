Osman Gökçek, 'Meral Akşener aday olacak' demişti. Haklı çıktı...

Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek, dün yayınlanan 'Sürmanşet' programında çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. İyi Parti Hatay İl Başkanı Şefik Çirkin'in katıldığı TV programında yaptığı açıklamalar Osman Gökçek'i haklı çıkardı.Osman Gökçek açıklamasında Meral Akşener'in, Cumhurbaşkanı adayı olmak için gerçekleştirebileceği adımlardan bahsetti.Açıklamasında, “ Sağcılar ve solcular... Meral Akşener içeride diyor ki ‘CHP'yi iktidara getireceğiz ama bizim hiç söz hakkımız olmayacak. Solcular dediği kim Sayın Akşener'in? Bunu doğru okuyalım, HDP ve CHP... Altılı masada solcu dediği kim başka? Sağcı dediği zaman İyi Parti'yi alabiliriz. Saadet Partisi'ni, Deva, Gelecek, Demokrat Partisi'ni de alabiliriz. Peki solcular kim, -lar? HDP ve CHP... Aslında bununda sinyalini veriyor.” şeklinde konuştu.OSMAN GÖKÇEK İYİ PARTİ'NİN İZLEYECEĞİ YOLU AÇIKLAMIŞTIİyi Parti'nin izleyeceği yol hakkında Osman Gökçek görüşlerini belirtmişti. Görüşlerini açıklayan Gökçek, “Akşener'in şöyle bir oyun kuracağını düşünüyorum. Aldığım kulisler de bu yönde. Sayın Mansur Yavaş'a bir teklif götürecekler. Bu teklifi de, masada yineleyecekler. Kılıçdaroğlu'nun karşı çıkması durumunda ibre Mansur Yavaş'a dönecek. Diyecekler ki 'Mansur Bey, İyi Parti'nin adayı olmayı kabul ediyor musun yoksa etmiyor musun?' Mansur Yavaş kabul etmezse ki etmeyeceğini düşünüyorum, Mansur Yavaş korkak ilan edilecek. Bunun üzerine de ‘Mansur Yavaş'a biz bu görevi vermek istedik. Kabul etmiyor. Ben aday olmak zorundayım.' diyerek Akşener bu işe tekrar girişebilir. Sayın Akşener'in Mansur Yavaş'ı önerdiği ve bu öneriyi Yavaş'a söyleyeceği bize gelen kulisler arasında” ifadelerini kullanmıştı.İYİ PARTİ'Lİ BAŞKAN AÇIKLADI, OSMAN GÖKÇEK HAKLI ÇIKTIİyi Parti Hatay İl Başkanı Şefik Çirkin'in, Hatay'da katıldığı bir TV programında yaptığı açıklamaları, Osman Gökçek'in dün gerçekleşen yayında söylediklerini hatırlattı.Çirkin, açıklamasında “Altılı masa sıkışabilir. Biz genel başkanımızdan fedakarlık istiyoruz” dedi.Açıklamasını sürdüren Şefik Çirkin, “Tabi ki Cumhurbaşkanı adayı olup olmamak Sayın Genel Başkanımızın takdiri. Ancak biz il başkanları olarak buna karşıyız. Bizim Sayın Kılıçdaroğlu'na saygımız sonsuz. Sayın Kılıçdaroğlu çok değerli bir devlet adamı. Dürüst, namuslu bir insan.*Bu noktada hiçbir itirazımız yok, kendisine de büyük saygı duyduğumuzu ifade ediyorum. Ancak, Cumhurbaşkanı adayı olması konusunda Başkanımızı zorlayacağız.” şeklinde konuştu.İYİ PARTİ İL BAŞKANLARI AKŞENER'İ ADAY İSTİYORŞefik Çirkin, İl başkanlarının Meral Akşener'in aday olmasını istediğini söyleyerek sözlerine, “İl başkanlarının tamamı bu konuda istişareli. Sayın Genel Başkanımız hala direniyor. Aynı noktada. ‘Ortada bir sözüm var' diyor. Ancak ısrarla Sayın Genel Başkanımızın Cumhurbaşkanı adayı olmasını kendisinden rica ediyoruz. 6'lı masa sıkışabilir. İfadelerini ekledi.