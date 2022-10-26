NATO'dan flaş İsveç ve Finlandiya açıklaması! Kritik görüşme için gözler Türkiye'de

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya meselelerini görüşmek üzere Türkiye'ye geleceğini ifade etti. Stoltenberg, "Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği ile ilgili görüşmeler için Türkiye'ye gideceğim" dedi.PUTİN AÇIKLAMASIRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ilgili de konuşan Stoltenberg, Putin'in nükleer tehdidini "pervasız" olarak nitelendirdi.KİRLİ BOMBA İDDİALARIKirli bomba açıklamasına da yer veren NATO Genel Sekreteri, Ukrayna'nın kendi toprakların kirli bomba kullanamyacağını ve bunun bir dezenformasyon olduğunu ifade etti. NATO müttefiklerinin bu iddiayı reddetiğini ifade eden Stoltenberg, "Rusya, kendi yapmak istedikleri şeyler için sıklıkla başkalarını suçlamakta" ifadelerinde bulundu.NE OLMUŞTU?Rusya-Ukrayna savaşının ardından güvenliklerinden endişeye düşen İsveç ve Finlandiya NATO'ya girme talebined bulunmuş, ancak Türkiye'den veto yemişti. Türkiye, söz konusu ülkelerin taleplerini teröre verdikleri destek ve Türkiye'ye yönelik yaptırımlar nedeniyle reddetmişti. Uzun süren müzakereler sonucunda Türkiye-İsveç ve Finlandiya arasında 3'lü memorandum imzalanmış ve İskandinav ülkeleri Türkiye'nin taleplerini kabul etmişti.