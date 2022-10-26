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Mahkemeden şarkıcı Gülşen ile ilgili son dakika kararı!

Şarkıcı Gülşen'in itirazını değerlendiren mahkeme, yurt dışına çıkış yasağını kaldırdı.

Ekleme: 26.10.2022 - 16:03 Güncelleme: 26.10.2022 - 16:03 / Editör: Ozge Selin
Mahkemeden şarkıcı Gülşen ile ilgili son dakika kararı!
İmam Hatip Liselilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında dava açılan şarkıcı Gülşen'in itirazını değerlendiren mahkeme, yurt dışına çıkış yasağını kaldırdı.

Ataşehir'de 30 Nisan 2022'de verdiği bir konserde İmam Hatip Liselilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında dava açılan şarkıcı Gülşen, 21 Ekim cuma günü hakim karşısına çıkmıştı. Gülşen tarafından mahkemeye sunulan yazılı savunmada, yurt dışı yasağının ve her perşembe günü karakola imza verme şartının kaldırılması talep edilmişti.

NEDEN SORUŞTURMA AÇILDI?

Gülşen Çolakoğlu, 30 Nisan 2022'de Ataşehir'de bir konser sırasında İmam Hatip Liselilere hakaret ettiği iddia edildi. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 24 Ağustos 2022 gecesi şarkıcı Gülşen Çolakoğlu hakkında İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resmen soruşturma başlattı. 25 Ağustos'ta polis tarafından gözaltına alınan şarkıcı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

İMZA ŞARTI KOYULMUŞTU

Avukatlarının üst mahkemeye yaptığı itiraz sonucu, 29 Ağustos'ta Gülşen Çolakoğlu'nun tahliyesine ve konutu terk etmemek şartıyla adli kontrol altına alınmasına karar verilmişti. İddianameyi kabul eden mahkemenin, adli kontrollerin devamı yönünde karar vermesinin ardından Gülşen'in avukatlarının yaptığı itiraz üzerine İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi, ev hapsinin kaldırılarak yurt dışına çıkış yasağı konulmasına ve en yakın karakola her hafta perşembe günü imza atma şartı da koydu.
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