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İsveç'ten Türkiye’ye terörle mücadele taahhüdü: Tüm şartları yerine getireceğiz

NATO’ya tam üyelik yolundaki İsveç’ten önemli mesajlar geldi. İsveç’in yeni merkez sağ hükümetinin Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Türkiye ile imzalanan mutabakattaki tüm koşulların yerine getirileceğini vurguladı.

Ekleme: 26.10.2022 - 10:42 Güncelleme: 26.10.2022 - 10:43 / Editör: Ozge Selin
Associated Press'e (AP) konuşan Billström, yeni hükümetin Türkiye'nin terör örgütü PKK/YPG ile ilgili endişelerini paylaştığını aktararak, "PKK söz konusu olduğunda İsveç hükümeti anlamsız bir davranışta bulunmayacak." dedi. Billström, "Terör örgütlerinin İsveç topraklarında faaliyet gösterme hakkı olmadığı anlamına gelen politikanın tamamen arkasındayız." diye konuştu.

UKRAYNA'YA TAM DESTEK

Her şeyin yasal olarak güvenli bir şekilde yapılması gerektiğini belirten Billström, "Üçlü mutabakatta yazılı olan ve üç tarafın da üzerinde anlaşmaya vardığı her şey tüm taraflarca yerine getirilmelidir." açıklamasında bulundu. Billström, yeni hükümetin Ukrayna'nın Archer topçu sistemi ve RBS-70 taşınabilir hava savunma sistemi talebi hakkında henüz karar vermediğini aktararak, "Ukrayna hükümetine Rus güçlerine karşı verdiği kahramanca mücadelede mümkün olan en fazla yardımı yapmaya hazırız. Bu konulardaki kararı gerekli değerlendirmeleri yaptığımızda göreceğiz." ifadesini kullandı.

Yeni hükümetin, bir önceki hükümetin 2014'te kurduğu "feminist dış politika"dan vazgeçeceğini kaydeden Billström, "Kadınlar ve erkekler arasındaki eşit hakların önemli olduğuna inanıyoruz, ancak 'feminist dış politika' ifadesini kullanmak, bazen ilgiyi asıl önemli olandan uzaklaştırdığınız anlamına geliyor. Asıl içerikten çok etikete önem vermiş oluyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

DEĞİŞİKLİK SÖZÜ VERDİ
Billström ayrıca kuzey Avrupa'ya vurgu yaparak İsveç'in dış ilişkilerinde değişiklik sözü verdi.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson 20 Ekim’de, ülkesinin NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin güvenlik endişelerini gidermek için çabaları artıracaklarını, bunun gereklerini NATO üyeliğinden sonra da yerine getireceklerini söylemişti.

Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi'nde, 28 Haziran'da Üçlü Muhtıra imzalanmıştı. Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizma'nın ilk toplantısı 26 Ağustos'ta Finlandiya'nın Vantaa kentinde yapılmıştı.
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İsveç'ten Türkiye’ye terörle mücadele taahhüdü: Tüm şartları yerine getireceğiz
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