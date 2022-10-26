İstanbul’da eş zamanlı operasyon! Gaybubet Evleri’nde yakalandılar

İstanbul Polisi, firari FETÖ üyelerinin saklandıkları ve 'Gaybubet Evi' olarak adlandırılan adreslere eş zamanlı olarak baskın düzenledi. Haklarında gözaltı kararı çıkarılan 20 şüpheliden 18'i yakalanarak gözaltına alındı. Firari iki şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.