Edirne merkezli FETÖ operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, aralarında mühendis, vergi müfettişi ve gelir uzmanının bulunduğu 4 FETÖ şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edirne merkezli Ankara, İstanbul ve Gaziantep'te operasyon düzenledi.Gözaltına alınan A.D, C.Ö, E.Y ve M.Y. Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirildi.