Edirne merkezli FETÖ operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı
Edirne merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, aralarında mühendis, vergi müfettişi ve gelir uzmanının bulunduğu 4 FETÖ şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
EDİRNE MERKEZLİ 4 İLDE OPERASYON
Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edirne merkezli Ankara, İstanbul ve Gaziantep'te operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan A.D, C.Ö, E.Y ve M.Y. Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirildi.