CHP'li Özgür Özel 'Kimyasal Silah' iftirasını atan Şebnem Korur Fincancı'ya sahip çıktı! İftiraya 'ifade özgürlüğü' dedi...

Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, terör örgütü PKK'ya yakın bir kanalda 'Kimyasal Silah' iftirası ile Türk Silahlı Kuvvetleri'ni açıktan hedef aldı. daha önce de terör porpagandası yapan Fincancı hakkında soruşturma başlatıldı. Fincancı bu sabah İstanbul'da gözaltına alındı. Fincancı'nın evinde terör propagandası içeren materyaller ile kalaşnikof silahına ait mermiler bulundu. CHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özgür Özel, Şebnem Korur Fincancı'ya sahip çıktı. Özel, TSK'ya kimyasal silah iftirası atarak terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan Fincancı'nın gözaltına alınmasını demokrasi ve ifade özgürlüğüne aykırı bulduğunu bildirdi, "Kabul edilemez." dedi.TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, TSK'ya attığı 'kimyasal silah' iftirasının ardından gözaltına alındı. CHP'li Özgür Özel, TTB Başkanı'nın gözaltına alınmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.Özel, Twitter paylaşımında, "Hoşunuza giden konular konuşulabilince değil en aykırı en rahatsız edici görüşler özgürce konuşulabilince buna ifade özgürlüğü diyoruz. Şebnem Korur Fincancı'nın gözaltına alınması ve onun üzerinden TTB'ye yönelik saldırılar demokrasi görüntüsü değildir. Asla kabul edilemez!" dedi.CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı gibi PKK'nın kimyasal silah iftirasına sahip çıkmıştı. Tanrıkulu, PKK'nın propagandası olan iftirayı Meclis gündemine taşıyarak araştırılmasını önereceğini ifade etmişti. Tanrıkulu, daha önce de PKK ve bnezeri örgütlere verdiği destekle sık sık gündeme gelmişti.