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Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!

Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek saat 23.30'da başlayan Sürmanşet programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
Ekleme: 25.10.2022 - 21:42 Güncelleme: 26.10.2022 - 00:20 / Editör: Ozge Selin
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek saat 23.30'da başlayan Sürmanşet programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.


İşte Osman Gökçek'in açıklamalarından önemli satırbaşları...

HALİT KIVANÇ VEFAT ETTİ

Vefat eden Halit Kıvanç için konuşan Osman Gökçek, “Allah rahmet eylesin. Emsleki anlamda herkesin büyüğü olan birisi ailesine sabır diliyorum.” şeklinde konuştu.

CHP'Lİ İBB'NİN EKİPLERİ BAŞKAN YAZICI'YA SALDIRDI

“Tam da yerinde bir konuşmaydı. Tuzla'da yapılan tesisle alakalı olarak buranın birinci ve ikinci etabında, özellikle birinci etabı Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan döneminde, ikinci etabı ise Sayın Kadir Topbaş döneminde yapıldı. Üçüncü etabında yüzde 25'i yine Ak Parti dönemi içerisinde yapılan bir tesis. Daha sonrasında CHP döneminde tamamlanıyor. Burada Sayın Cumhurbaşkanı ve Topbaş'ın ismini kimse geçirmiyor. Bunun üzerine Tuzla Belediye Başkanı kürsüye çıkıp cumhurbaşkanımız ve Topbaş'a teşekkür edilmesi gerektiğini söylüyor ve Tuzla ile alakalı ihtiyaçları dile getiriyor. Vay efendim sen nasıl bunu dile getirirsin diyerek Belediye Başkanına saldırılıyor. Zaten CHP demek, geçmiş dönemlere baktığımızda insanlara baskıyla, özgürlüklerini ellerinden alarak, zorla insanlara istediklerini yaptıran bir anlayışın temsilcisidir. Bakın yine aynı anlayış doğruıltusunda belediyeleri almalarına rağmen hemen kendi altlarında güçlerinin geçebileceğini düşündükleri ilçe belediyelerini anında bir kavga ve dövüşle baskı kurmaya çalışıyorlar. Geçmişte bunu sanatçılara da yaptılar.

Görüyoruz ki İmamoğlu'da bunu devam ettiriyor. İmamoğlu'nun yaptırdıkları aslında bizi şaşırtmıyor. İlk başta sanki kavgaya karşıymış gibi olurp hedef gösteriyor. Zaten İmamoğlu'nda bu kaba kuvvetle insanlara kötü davranmakta bir alışkanlık. Valimize ettiği küfürü, taksicinin üzerine yürüdüğünü, şehit yakınına ‘seni bulacağım' diye tehdit ettiğini hatırlayın...”

'Tuzla'nın sorunlarını anlatmasının neresinde suç olabilir. Farzedin ki sizin hoşunuza gitmeyen bir konuşma yapıldı kürsüde... İnsan mı döveceğiz? O zaman her toplantıda Kılıçdaroğlu'na, onun arkadaşlarına, konuşan bütün CHP'lilere Ak Parti'lilerde saldırsın. Böyle demokrasi olur mu? Bunlar gençlere ne düzgün örnek oluyorlar ne de başka birşey. Söze geldiği zamanlar bunlar demokrasi, barış yanlısı.' 

“Bugün belediye başkanlarına bunu yapanlar yarın iktidar olsalar, yarın kendi düşüncesinde olmayan toplumun her bireyine neler yaparlar. Belki söyleyeceklerim abartı gelebilir. CHP'nin iktidar olduğu bir dönemde, kendi düşüncesinde olmayanların faili meçhul cinayetlerle kaybolduğu bir dönem yaşarız. Bakın bunu unutmayın. “


“Gördüğüm kadarıyla Sayın Akşener yeni bir oyun kuracak. Bunun sinyalleri verilmeye başlandı. Kasım ayında yapılacak toplantılarında Aralık ayına ertelediğini söylüyorlar. Sayın Akşener çok önemli bir kelime etti. Diyor ki ‘ CHP'liler kalkıp İyi Parti'lilerin kiralarını ödediler.' Bununla alakalı altılı masaya oturduğu gün serzenişlerini Sayın Kılıçdaroğlu'na dile getirmiş bunu yayında söyledi. Buna rağmen Kılıçdaroğlu müdahale etmiyor.

Dikkatinizi çekiyor mu? MHP'den, Ak Parti'nin aleyhine kelime konuşan olursa Sayın Bahçeli buna zerre müsade etmiyor ve anında görevden alıyor. Sayın Bahçeli'nin kendi partisi üzerindeki hakimiyeti, sözünün geçerliliği maksimum düzeyde. Parti başkanının olması gerektiği gibi davranış gösteriyor. Ama CHP, her seferinde bazen genel başkan yardımcılarıyla, bazen yazarlarıyla Sayın Akşener'i ve ekibine ayar verme durumuna geliyorlar. Öyle birşey dedi ki Akşener, ağabeyi aramış ve kahvede otururken ağabeyine İyi Partİ'nin paralarını CHP'lilerin ödedikleri videoları ağabeyine ödetmişler. ‘Eğer böyle birşey varsa, benim arsamı sat onlara paralarını öde. Bir daha böyle konuşmasınlar.' demiş ağabeyi Akşener'e... Demek ki iş gerçekten derinleşmeye başladı. Sağcı, solcu ayrımı olmuş bir kere. Akşener diyor ki içeride, CHP'yi iktidara getireceğiz ama bizim söz hakkımız olmayacak. Solcular dediği kim peki? HDP ve CHP...

İYİ PARTİ MANSUR YAVAŞ’A TEKLİF GÖTÜREBİLİR

Akşener’in şöyle bir oyun kuracağını düşünüyorum. Aldığım kuliasler de bu yönde. Sayın Mansur Yavaş’a bir teklif götürecekler. Bu teklifi de masada yenileyecekler. Kılıçdaroğlu’nun karşı çıkması durumunda ibre Mansur Yavaş’a dönecek. Diyecekler ki Mansur Bey, İyi Parti’nin adayı olmayı kabul ediyor musun yoksa etmiyor musun? Mansur Yavaş kabul etmezse ki etmeyeceğini düşünüyorum, Mansur Yavaş korkak ilan edilecek. Bunun üzerine de ‘Mansur Yavaş’a biz bu görevi vermek istedik. Kabul etmiyor. Ben aday olmak zorundayım.’ diyerek Akşener bu işe tekrar girişebilir. Sayın Akşener’in Mansur Yavaş’ı önerdiği, bu öneriyi Yavaş’a söyleyeceği bize gelen kulisler arasında.




Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
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