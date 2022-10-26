Barış Pınarında saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Şanlıurfa'nın Suriye sınırında yer alan, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyor." paylaşımında bulunarak Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.MSB'den yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi." denildi.